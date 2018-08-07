"مواقف" تطبق تكنولوجيا جديدة لضبط المخالفات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلن المهندس خميس الدهماني رئيس فريق مواقف، أن نظام "مواقف" الجديد الذي يشمل مناطق جزيرة أبوظبي كافة، والمقرر أن يدخل حيّز التفعيل يوم 18 أغسطس الجاري، سيتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى تشمل التفعيل والتوعية دون تحرير المخالفات، لمدة 3 أسابيع، بينما المرحلة الثانية ستشهد التطبيق الفعلي وتوقيع مخالفات وغرامات مالية على المخالفين.

وكشف الدهماني، خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام عن اعتزام "مواقف" تطبيق تكنولوجيا جديدة لرصد وضبط المخالفات في أبوظبي، سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على إعادة توزيع وانتشار مراقبي مواقف في مختلف مناطق وقطاعات جزيرة أبوظبي.

وبين أن "مواقف" ستمنح العائلات الكبيرة من المقيمين في الأحياء والفلل ترخيصا ثالثاً بعد تقديمها لطلب خاص، تقرر فيه لجنة مختصة بالإيجاب أو الرفض، مشيرا إلى إمكانية التصريح الرابع مستقبلاً حسب الإمكانيات.

وقال الدهماني: "الآلية الجديدة تأتي استكمالاً لخطة دائرة النقل في أبوظبي الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها، وتحقيق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، منها الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلا عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة".

وأضاف :"كما تسهم هذه الخطوة في التقليل من زمن البحث عن موقف وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للإمارة، وكذلك توظيف قواعد بيانات مواقف في خدمة التخطيط العمراني والحضري والنمو السكاني، إلى جانب المحافظة على البنى التحتية من أرصفة ومرافق عامة ودعم الخطط التنموية والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة".