الرئيس الصيني: نتكامل مع الإمارات تنموياً وسياسياً

المصدر: بكين ــ وام

أكد الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أن دولة الإمارات تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما بعضاً في التنمية وشريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وقال في مقال تحت عنوان «يداً بيد.. نحو مستقبل أفضل» بمناسبة زيارته المرتقبة لدولة الإمارات التي تبدأ غداً الخميس، إن الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات شراكة استراتيجية مع الصين.

ومنذ ذلك الوقت تطور التعاون الثنائي بشكل سريع في كل المجالات خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ديسمبر عام 2015 .

حيث تم التوصل إلى توافق مهم حول سبل تطوير العلاقات الصينية الإماراتية. وأعرب عن يقينه التام بأن جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات ستفتحان فصلاً جديداً من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.