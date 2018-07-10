محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الأميركي

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم مايك بومبيو الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبدالله بن زايد على الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية والالتزام الكامل بمكافحة النشاط الإيراني في المنطقة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشوؤن الخارجية على حسابه في تويتر، أن مقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو،مميزة والتي شهدت إتفاق وتوافق حول كافة الملفات المطروحة، مشيراً إلى أن الشراكة التاريخية بين الإمارات والولايات المتحدة عميقة.