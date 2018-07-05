محمد بن زايد ورئيس كازاخستان يشهدان افتتاح مركز أستانا المالي الدولي

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة افتتاح مركز أستانا المالي الدولي.

وكان فخامة رئيس كازاخستان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله مركز أستانا المالي الدولي يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأعرب فخامة الرئيس الكازاخستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حضوره افتتاح مركز أستانا المالي الدولي.. مشيرا إلى أن تدشين هذا المركز جاء بعد دراسة التجارب الناجحة في الأسواق المالية لعدد من الدول من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال - في الكلمة التي ألقاها بحضور كبار المسؤولين الدوليين في الأسواق المالية والاقتصادية - إن مركز أستانا الدولي سيخدم دول آسيا الوسطى وسيكون مركزا فاعلا من خلال المرونة والتنظيم الإداري والتحكيم والتشريعات والبيئة المشجعة والمحفزة للموسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن التدشين الرسمي لمركز أستانا المالي الدولي يأتي ضمن الذكرى العشرين لتأسيس العاصمة أستانا في ضوء السعي للتحديث والتطوير المستمرين للمجالات كافة.

يذكر ان مركز أستانا المالي الدولي "AIFC" يعد مركز ماليا جديدا لآسيا الوسطى والقوقاز والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والشرق الأوسط وغرب الصين ومنغوليا وأوروبا ويقع في مقر معرض إكسبو 2017 حيث البنية التحتية الحديثة والتقنيات المتطورة.

وتشمل الأنشطة الرئيسية لمركز أستانا المالي الدولي.. أسواق رأس المال وإدارة الأصول والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل "الأخضر" وهو اتجاه جديد في عالم الصناعة المالية يحفز الانتقال إلى الاقتصاد "الأخضر" والتنمية المستدامة.

ويعد التمويل الإسلامي أحد الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية التي تقدم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لمركز أستانا المالي الدولي.

حضر التدشين الرسمي لمركز استانا المالي الدولي.. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة

وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.