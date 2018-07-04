محمد بن زايد يصل كازاخستان

المصدر: وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى العاصمة أستانا في زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان.

وكان فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله قصر الرئاسة حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية لسموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الكازاخية فيما صافح الرئيس نزار باييف الوفد المرافق لسموه.

بعدها توجه سموه يرافقه فخامة نور سلطان نزار باييف إلى منصة الشرف الرئيسية وعزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة سموه فيما استعرض ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.