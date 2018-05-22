محمد بـن راشد يتبادل التهاني مع وجهــاء وأبنــاء القبائـل بمناسبة رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلمكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، وجهاء وأبناء القبائل في الدولة الذين قدموا التهاني إلى سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والمهنئون، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين الله العلي القدير أن يجعله شهر رحمة ومغفرة، ويعيده على قيادتنا ودولتنا العزيزة بالخير واليمن والسعادة والاستقرار، إنه قريب سميع مجيب.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار على مأدبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، داعين الله العزيز أن يديمها نعمةً ويحفظها من الزوال.