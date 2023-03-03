بعد اتهامه في قضية اغتصاب.. رد فعل مفاجئ من زوجة أشرف حكيمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في رد فعل مفاجئ من هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بعد الاتهام الذي وجه ضد اللاعب قبل أيام من جانب فتاة فرنسية، بالاعتداء عليها، قامت بحذف مجموعة من صورها مع حكيمي من حسابها على "إنستجرام".

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم تتحدث هبة عبوك إلى وسائل الإعلام حول اتهام زوجها في قضية اغتصاب، إلا أنها قامت بتصرف قد يبين ما يدور بينهما، إذ حذفت الكثير من صور حكيمي، في إشارة إلى أنها ترغب بالابتعاد عنه بعد الاتهامات الموجهة ضده، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال".

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فجرت هذه القضية، بعدما نشرت تصريحات على لسان الشابة الفرنسية التي وجهت اتهاماً لحكيمي، قبل أن تصرح فاني كولين محامية اللاعب، مؤكدة براءته من هذه الاتهامات.

وأكد موقع "epicuredigital" الإسباني، نفس الأمر، حيث أكد أن العلاقة توترت بين حكيمي وهبة عبوك زوجته الإسبانية ذات الأصول التونسية، مما اضطرها إلى البدء في إجراءات الانفصال، مشيرة إلى أن هناك خلافات بينهما تطورت خلال الفترة الأخيرة إلى أزمات ومشاكل، كانت أهمها عدم التفاهم في بعض الأمور العائلية.

وقال الموقع، أن ما أكد هذه الخلافات، غياب هبة عن حضور حفل "الأفضل" الذي أقيم في باريس تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين الماضي.