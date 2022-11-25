ريكسوس باب البحر" يحتفل بعيد الاتحاد الـ51 ببرنامج مميّز من الفعاليات الاستثنائية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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كشف فندق ريكسوس باب البحر عن برنامج الفعاليات والاستثنائية التي يعتزم إطلاقها احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الواحد والخمسين الشهر المقبل، حيث يستعد لإقامة فعالية خاصة يوم 2 ديسمبر تحتفي بثقافة الإمارات وتاريخها وتبرز تقاليدها والحرف والتقاليد التي تشتهر بها الدولة.

‎ويستقبل المنتجع الفاخر ضيوفه عند وصولهم على الطريقة الإماراتية الأصيلة من خلال تقديم المرطبات التقليدية في الردهة. كما يحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بمشهد رقصة العيالة الشعبية الشهيرة على أنغام الموسيقى التقليدية الحية التي يعزفها الموسيقيون المحليون والفرق الموسيقية على الشاطئ.

‎وسيُتاح للصغار أيضاً تجربة مجموعة من الألعاب والأنشطة التعليمية على مدار اليوم في نادي ريكسي كيدز للأطفال بما فيها جمع المحار، تكريماً لتراث رأس الخيمة في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، حيث يمكن للأطفال اختيار محارة بعد الاحتفال التقليدي في القارب ليحظوا بفرصة العثور على لآلئ ثمينة بداخلها.

‎وتتضمن الأنشطة ورشات عمل تقليدية لعرض الفنون والحرف المحلية التي أبدعها الحرفيون المتخصصون بمجالات الغزل وصناعة المكانس والخوص والليخ والبرقع والقرقور والفخار، إضافةً إلى استضافة متحف يسلط الضوء على تاريخ دولة الإمارات العريق في مجال الصيد والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.

‎ويمكن للضيوف ركوب الجمال والتعامل مع الصقور ومقابلة الفنانين المتجولين والتقاط صور أمام مجسمات مطاطية للعديد من الشخصيات الشهيرة. كما يحظى الضيوف بفرصة تذوق مجموعة من أشهى الأطباق الشعبية في البوفيه العربي بما فيها الهريس والمجبوس واللقيمات.

‎وقال هورست والثر جونز، المدير العام لمنتجع ريكسوس باب البحر: "يمثل عيد الاتحاد فرصةً مثاليةً للاحتفال بتاريخ الدولة الغني والعريق، حيث يقدم منتجع ريكسوس باب البحر هذا العام برنامجاً مميزاً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وندعو الضيوف لزيارة المنتجع خلال هذه المناسبة التي تحتفي بنجاحات دولة الإمارات".