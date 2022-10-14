«برانش» نهاية الاسبوع يعود بقوة الى دبي مع تحسن الطقس

المصدر: دبي - البيان

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تقبل دبي نهاية كل اسبوع بالأجواء الاحتفالية مع تنظيم العديد من الفعاليات، والعروض الترويجية، وتجارب الطعام الممتعة، ما يجعل منها وجهة مميزة للعائلات لقضاء أمتع الأوقات، حيث يعتبر «برانش السبت» من المناسبات الاسبوعية التي تجمع العائلات في دبي للاستمتاع بالتجارب المميزة التي تشتهر بها الإمارة.

الفخامة والتذوق

واطلق فندق بلازو فيرساتشي دبي برانش الجمعة في مطعم اينيجما أطلق عليه اسم «Enigma The Prusiana Brunch ويعد أحد الأماكن العصرية لتناول الطعام في دبي، الذي يتضمن قائمة طعام لذيذة مليئة بالمأكولات الايرانية و اللذيذة يد واحد من أرقى الطهاة في المنطقة - الشيف منصور ميماريان الحائز على نجمة ميشلان - سيكشف غداء بروسيانا في Enigma النقاب عن الأطباق الايرانية اللذيذة المصممة للمشاركة.

ستتضمن عروض الطهي كلاً من المأكولات المفضلة، فضلاً عن المنتجات الطازجة الموسمية، المصممة خصيصًا للضيوف للاستمتاع الكامل ببداية عطلة نهاية الأسبوع. سيبدأ داينرز رحلة بروسيانا الاستثنائية مع مجموعة مختارة من المقبلات الباردة، بالإضافة إلى المقبلات المعدة على مائدتهم. يشمل هذا الاختيار تيراديتو بيرو، أو أو الكلاسيكيات الفارسية ماستو لابو أو سلطة شيرازي.يتم تقديم الأطباق الرئيسية على الطراز العائلي وتشمل الكباب اللذيذ اللذيذ واللحوم اللذيذة المطبوخة ببطء والعديد من الأطباق الشهية التي أعدها الطهاة على المائدة.تستمر الأمسية بالترفيه الحي حيث يستمتع الضيوف بمجموعة مختارة من الحلويات الإيرانية، مثل الفالودة.



الضيافة السويسرية

من جهة احرى سيسافر عشاق الرحلات السويسرية في رحلة برانش غنية بالطعام والشراب والأجواء السويسرية الأصيلة في مطعم الفورن بفندق ريفيير دبي، الفندق العصري ذو النجوم الأربعة في منطقة الخليج التجاري والذي يقدم الضيافة السويسرية للمستكشفين الشباب، برانش»سويس بليس«، كل يوم سبت في مطعم الفورن، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا.

وفيما ينهمك الطهاة بإعداد أفضل الأطباق للضيوف، سيختبر عشاق عطلات نهاية الأسبوع كل يوم سبت المذاق السويسري الأصيل، منها ورشة شواء اللحوم والمأكولات البحرية الطازجة على الشرفة بينما تتوزع في كل زاوية من مطعم الفورن باقة من المقبلات والسلطات والجبن السويسري الشهير والبيتزا والفطائر ومعكرونة جبال الألب، وبطاطس الروستي، وريزوتو، بالإضافة إلى الحلويات الفاخرة، بما في ذلك الشوكولاتة السويسرية بنكهاتها اللذيذة، كل ذلك وسط أجواء فنية حية من قبل فنانين محترفين، مما يخلق جوًا ممتعًا لكلا الأصدقاء والعائلات ومن جميع الأعمار.



وقال يكائيل شيفالير، مدير عام فندق ريفيير دبي:» برانش سويس بليس كل يوم السبت، فهو يوفر ملاذًا حضريًا لخلق انسجام مع الطبيعة السويسرية. شغفي هو في نشر الثقافة السويسرية ورواية القصة للعالم من خلال تقديم قيم فندق ريفيير دبي التي تركز ع

برانش «سولو جوستو»

من جهته يقدم فندق رافلز دبي كل يوم سبت وأحد تجربة برانش «سولو جوستو» الإيطالية العائلية من الساعة 1 إلى 4 مساءً، وفق الإجراءات الاحترازية مع الحجز المسبق، ويعرض مطعم سولو غيستو«Solo Gusto»، وهو مطعم إيطالي يُقدّم الأطعمة المجهّزة من مزارع محلية في رافلز دبي برانش السبت والأحد أطباق «Solo»المفضلة بكميات سخية، ويُوفّر كل شيء بدءًا من المقبلات، والمعكرونة، والبيتزا، والفريتو ميستو، على سبيل المثال لا الحصر. ويتمتع الصغار في ساحة اللعب المخصَّصة للأطفال ويمكنهم أيضًا صنع البيتزا الخاصة بهم مع الطبقة المفضلة وخبزها في فرن سولو الإيطالي الأصيل الذي يعمل بالحطب.

ويقدم «Solo Dubai»لمسة عصرية للأطباق التقليدية بأجزاء سخية وسط أجواء مرحة ومريحة، ويأخذ روّاد المطعم في رحلة مفعمة بالحيوية من خلال النكهات الأصيلة من جميع أنحاء إيطاليا.