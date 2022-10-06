«ليوا للتمور» يستقبل المشاركات بمسابقتي الرسم والتصوير الضوئي

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، استلام الأعمال المشاركة في مسابقة الرسم والتصوير الضوئي بمهرجان ومزاد ليوا للتمور ضمن فئاتها «النخلة والتمور، الحياة البرية والبحرية في الظفرة»، وذلك في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي لمسابقة الرسم وعبر البريد الإلكتروني لمسابقة التصوير الضوئي.

وتعلن اللجنة المنظمة للمهرجان عن الفائزين في المسابقتين خلال مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي سيقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 15 ولغاية 24 أكتوبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

وتأتي مسابقة الرسـم دعماً من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي لكل الفنانين بالدولة ليشاركوا بألوانهـم، وليسهموا في تسليط الضوء على تراث الإمارات ونخلة التمر بتجسيد قصص مرئية مرسومة بالألوان الزيتية أو ألـوان الاكريلك.

لوحات

وتنقسم الجائزة إلى فئتين، الفئة الأولى النخلة والتمور، ويتم خلالها تقديم لوحات فنية تجسـد علاقة الإنسان بشجرة نخلة التمـر وتنوع ثمارها وألوانها ومزارع النخيل والصناعات التراثية من سعف النخيل وغير ذلك، وإبراز الجمال والبيئة الطبيعيـة والتراثية لنخيل التمور، أما الفئة الثانية فهي الحياة البرية والبحرية في الظفرة، ويمكن تقديم لوحات عن الظفرة بكثبانها الرملية الساحرة وشواطئها الجميلة وبيئتها الطبيعيـة المتنوعة، حيث الطيور وعلى رأسها الصقور والمها العربي والغزلان والإبل والخيول في كثبان ليوا التي تخفـي حولها ينابيع المياه والنباتات والأحافير والبحـر وما يزخر به من شعاب مرجانية وقصص الصيد وسباقات القوارب الشراعية، وما تزخر به مهرجانات منطقة الظفرة بصور مرئية بسحر التراث البري والبحري.

ويتم تسليم الأعمال الفنية بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً بتاريخ 12 أكتوبر 2022، في مسرح شاطئ الراحـة.