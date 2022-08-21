برشلونة يعلق على رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، على رحيل البرازيلي كاسيميرو عن صفوف غريمه التقليدي ريال مدريد، وانتقاله غلى نادي مانشستر يونايتد.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برشلونة وريال سوسيداد بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني: "لاعب يمثل مرحلة في الريال، والنادي تعاقد مع بدائل له".

وتابع: "رحيله بالطبع خسارة لريال مدريد، خاصة أنه كان أساسياً وحقق العديد من الألقاب رفقة النادي".

وعن مواجهة برشلونة أمام ريال سوسيداد، قال تشافي: "منافس جيد، لديهم الكثير من المواهب خاصة في مركزي الوسط والهجوم".

وأشار تشافي إلى أن تعادل برشلونة في الجولة الأولى أمام رايو فاليكانو وصمة عار على فريقه، مشيراً إلى أنها مجرد بداية والبطولة مازالت سارية".

وعن إمكانية تسجيل كوندي ضمن الصفقات الجديدة، قال مدرب برشلونة: "نحن مازلنا في الانتظار، لدينا العديد من المباريات، مستعدون لتسجيله في أي وقت".

وبشأن مستقبل أوباميانغ مهاجم برشلونة، قال: "أعتمد عليه، ولكننا سنرى ما سيحدث حتى انتهاء السوق 31 أغسطس الجاري".

ورداً على إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات، قال تشافي: "أوباميانغ أو ديباي لم يرحلا بعد، والأولوية حالياً لتسجيل كوندي".

ويبحث برشلونة عن الفوز الأول في الليغا، خلال مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد، المقرر لها اليوم الأحد.