رياض محرز يكشف سبب انزعاجه في معسكر أمريكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أشاد الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، بالجولة التحضيرية لفريقه في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن هناك أمر واحد تسبب في انزعاجه.

وقال رياض محرز في حواره مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الجولة التحضيرية للموسم الجديد فرصة جيدة للقاء جماهير السيتي في جميع أنحاء العالم، وفرصة للاستمتاع بالأجواء المُختلفة، ومن الجيد الابتعاد عن الروتين".

وتابع: "المشكلة الوحيدة التي نواجهها هي حرارة الجو في أمريكا، لكننا نحاول أن نعتاد على الأجواء".

وأضاف: "المباريات الودية التي سنخوضها أمام بايرن ميونخ وكلوب أمريكا، فرصة جيدة من أجل الاستعداد لمواجهة ليفربول في الدرع الخيرية، ومن الجيد أن نلعب مع فرق مُختلفة من دول مُختلفة وفي مدينة مُختلفة".

واختتم: "بايرن ميونخ فريق جيد للغاية، وليروي ساني لاعب جيد، لعبنا معاً لمدة عامين أو ثلاثة، وسيكون من الجيد رؤيته".