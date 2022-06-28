سيرة محمود البوسيفي أوّل نقيب للصحافيين الليبيين في كتاب جديد

المصدر: البيان

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صدر الاثنين 27 يونيو 2022، كتاب "محمود البوسيفي - قيصر الصحافة الليبية - سيرة مدرسة" لمؤلفه أستاذ الإعلام في جامعة أم القيوين "الدكتور عبدالكريم الزياني.

ويقع الكتاب، الذي صدر عن مكتبة الكون للنشر والطباعة والتوزيع، في 280 صفحة، ويتكون من أربعة فصول.

يرصد الدّكتور الزياني في هذا الكتاب سيرة أوّل نقيب للصحافيين في ليبيا "محمود البوسيفي"، ويتتبّع مسارات حياته الشّخصيّة والمهنيّة منذ البدايات الأولى وصولا للزّمن الرّاهن، واضعًا كلّ ذلك ضمن سياق شامل للأحداث السياسية والتاريخيّة في إطارها المحلّي الوطني الليبي أو العربي أو حتّى الدّولي.

عبر سيرة البوسيفي وتحليلها، يضيء الكتاب على جوانب مهمة جدًا، ومجهولة من تفاصيل التاريخ السياسي الليبي والعربي.

وعبر ذات السيرة نكتشف كواليس الصحافة العربيّة ونتعرّف عن عوالم الثقافة الليبية والعربية، ونقرأ عن تفاصيل أحداث لطالما كنا نرى فقط عناوينها الكبرى من الخارج.

البوسيفي ليس صحفيا عاديًا بل سيرة طويلة ومسيرة مليئة بالأحداث والانجازات. ولطالما كان صحفيا وجزءا من الحدث في آن. كما أنّه صحفي صاحب موقف. ومواقف البوسيفي مفصّلة في سيرته هذه، بكل خلفياتها ودلالتها.

قسّم الدكتور الزياني كتابه هذا إلى قسمين كبيرين: قسم أكاديميّ يؤسس لفن البورتريه الصّحفيّ.

وقسم ثّان كتطبيق عملي لذلك، من خلال تقديم بروتريه عن البوسيفي.

ويحتوي الكتاب على أربعة فصول: البورتريه الصحفي - مدخل نظري. محمود البوسيفي "قيصر في بلاط صاحبة الجلالة". شهادة البوسيفي على الزمن الليبي الراهن. مقالات البوسيفي.

ليختم الدكتور الزياني كتابه القيم بشهادات أصدقاء البوسيفي من عرب وليبيين، وصورًا توثق لمراحل مختلفة من حياة القيصر.

وجدير بالذّكر والإشارة والإشادة، أن الدكتور عبد الكريم الزياني خصص ريع الكتاب لصالح معهد الأورام في صبراتة.