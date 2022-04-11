المريخ السوداني يكشف حقيقة التعاقد مع كيروش

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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كشف رئيس نادي المريخ حازم مصطفى، حقيقة التفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم مصطفى في تصريح خاص لـ "البيان"، أن ناديه لم يطرح اسم "كيروش" بشكل رسمي ولم يحدد أي أسم حتى الآن لخلافة المدرب الإنجليزي كلارك الذي تم اعفائه من منصبه منتصف الشهر الماضي.



وأشار حازم مصطفى إلى أن تجربة المدرب البرتغالي السابقة مع منتخب مصر غير مشجعة للتعاقد معه، واصفاً كيروش بـ "المدرب الفاشل".

وأوضح مصطفى أن المشاورات مستمرة لتحديد أسم المدرب المناسب الذي يقود الفريق في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد اسم بعينه.



وفي نهاية تصريحاته قال رئيس نادي المريخ، أنه في كل الأحوال لن يكون "كيروش" من بين الأسماء المرشحة لقيادة الفريق السوداني.