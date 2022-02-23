الرميثي يبحث التعاون مع رئيس قوات الدفاع الاسترالي

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، في مكتبه بمعرضي يومكس وسيمتكس 2022، الفريق أول آنغوس كامبيل رئيس قوات الدفاع الاسترالي والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حالياً.

ورحب معالي رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف، وتم التطرق إلى المواضيع والأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية، في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة.