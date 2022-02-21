شراكة بين «إكس إيه جروب» و«برايفسي فور كارز» لمعالجة خصوصية بيانات السيارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إكس إيه جروب» (XA Group)، المزود الموثوق على مستوى المنطقة في مجال حلول إصلاح السيارات المتطورة تكنولوجياً، عن تحالفها مع «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars)، شركة التكنولوجيا الأولى والوحيدة التي تركز على تحديد مشكلات البيانات في أنظمة السيارات ووضع حلول تتيح توفير أفضل حماية للمستهلك، لتقديم منصة رائدة ومتطورة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة بهدف المساعدة في حذف البيانات الشخصية من السيارات الحديثة.

ويأتي هذا التحالف في إطار الجهود الرامية لتوفير خدمات حماية خصوصية بيانات السيارات في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزلندا والهند لأول مرة، وأعلنت «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars) مؤخراً بأنها قد حصلت على براءتي اختراع، بما فيها، واحدة لأداة مصممة لإزالة معلومات الخصوصية من وحدات التخزين داخل السيارة، والتي غالباً ما تبقى مخزنة في أنظمة السيارات الحديثة بعد التسليم.

وتجدر الإشارة إلى أن «إكس إيه» (XA)، وهي مزود الحلول التكنولوجية الشاملة في مجال إصلاح السيارات، توفر خدمات ممتازة وأجهزة ذكية مصممة خصيصاً لتعزيز الفعالية وتحسين الأداء. ومن خلال التحالف القائم مع «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars) سيتم ربط العملاء والوسطاء وشركات التأمين وشركات البيع بالتجزئة والموردين رقمياً ليصبحوا جزءاً من المنظومة التي ستضع معايير جديدة للامتياز في مجال حماية البيانات في سائر أنحاء المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب صدور قانون حماية البيانات الجديد، الذي تم إطلاقه كإحدى الركائز المحورية في مشاريع الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد دخل قانون البيانات الجديد حيّز التنفيذ في سائر أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 2 يناير 2022، ويتوقع أن يتم نشر لائحته التنفيذية بحلول مارس 2022.

وتم إنشاء مكتب الإمارات للبيانات لغرض معالجة المخاوف المتنامية المتعلقة بحماية خصوصية الأفراد والشركات والحد من استغلال الشركات للبيانات الشخصية، كما سيتولى المكتب الإشراف على تنفيذ القانون بصفته الهيئة الرقابية الاتحادية المعنية بحماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أندريا أميكو مؤسس «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars): «لقد برزت «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars) كحل ممتاز وكمعيار مرجعي ذهبي لإلغاء المعلومات الشخصية من السيارات، ليس فقط في أمريكا الشمالية، ولكن في جميع أنحاء العالم أيضاً نظراً لأن الامتثال والالتزام بالخصوصية يبقيان شأناً عالمياً».

وأضاف بالقول، «من خلال شراكة التوزيع الجديدة هذه مع «إكس إيه» (XA)، نتطلع إلى مساعدة شركات السيارات في تخفيف تعرضها للمسائلات القانونية من خلال تعزيز حماية المعلومات الشخصية لعملائها تماشياً مع القوانين والأنظمة المحلية، وفي الوقت ذاته، تقديم خدمات حماية الخصوصية كعلامة فارقة ومصدر لاكتساب سمة تنافسية».

من جانبه، قال بن باربر المدير العام لمجموعة «إكس إيه» (XA)، «نحن في»إكس إيه«(XA) نسعى إلى تعزيز وتسريع وتيرة تبني التقنية الرقمية والابتكار في قطاع السيارات، ويسعدنا أن نكون أول من نقدم «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars) إلى أسواقنا، ونحن واثقون من أن هذا الحل سيوفر قيمة عالية لعملائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وأستراليا ونيوزيلندا والهند».

وخلص باربر إلى القول، «يعمل هذا الحل على حماية المستهلكين عند استئجار أو شراء أو بيع السيارات، مما يضمن حماية بياناتهم الشخصية، ومن خلال الجمع بين الخبرات التخصصية لدى «برايفسي فور كارز» (Privacy4Cars) وتفوق «إكس إيه» (XA) المثبت عملياً في قطاع السيارات، نتطلع إلى رفع مستوى الابتكار وتقديم تجارب جديدة ومثيرة لعملائنا».