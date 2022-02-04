«شعاع كابيتال» مستشار «أنغامي» في الإدراج بناسداك نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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مهدت «شعاع كابيتال» الطريق أمام «أنغامي» لبدء التداول بنجاح في بورصة ناسداك نيويورك تحت رمز «ANGH».

وذلك اعتباراً من 4 فبراير في تمام الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد قيادتها جولة تمويل لشركة «أنغامي» العام الفائت وترتيب استثمارات بقيمة 30 مليون دولار عبر تمويل الاستثمار الخاص في الأسهم العامة.

ومنذ بداية عام 2021، عملت «شعاع» عن كثب مع فريق عمل «أنغامي» كمستشار ومستثمر لمواصلة تطوير وتوفير الاستثمار الخاص في الأسهم العامة، وضمان إدراجها بنجاح في ناسداك.

وشمل ذلك تقديم شركة الاستثمار العالمية «فرانكلين تيمبلتون» كمستثمر في «أنغامي» قبل الطرح الأولي من خلال الاستثمار الخاص في الأسهم العامة قبل إدراج الشركة.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام ورئيس خدمات الصيرفة الاستثمارية لدى «شعاع كابيتال»: استطعنا بفضل خبراتنا وإمكاناتنا الاستثمارية دعم نمو «أنغامي» وتطورها، وهو ما يعكس قدراتنا على هيكلة حلول تمويلية تلبي متطلبات المستثمرين وأهداف أعمالهم.

كما أن اندماج «أنغامي» مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة والذي أفضى بدوره إلى إدراجها في ناسداك، قد دفع بها إلى العالمية، وهو ما سيجذب الاهتمام للمنطقة عموماً، ولمواهبنا وقصص نجاحاتنا المحلية خصوصاً.

وأشار إدي مارون وإيلي حبيب، الشريكان المؤسسان لشركة «أنغامي»، إلى أهمية الدعم الذي قدمته «شعاع»، وقالا: نبدأ فصلاً جديداً كشركة عامة، ونتابع مشوار النجاح دون أن ننسى الدعم الكبير الذي تلقيناه، ولا زلنا، من المستثمرين في «شعاع» و«فيستاس ميديا أكويزيشن إنك» و«فرانكلين تمبلتون»، فلولا إيمانها برؤيتنا ومساعدتنا، لما حققنا هذا الإنجاز. ونحن على ثقة بأننا مع دعم مستثمرينا، وشركائنا، ومستمعينا فإننا نمتلك فرصة كبيرة لتحقيق نمو كبير.

وتأسست «أنغامي» في عام 2012، وتعتبر أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم المنصة أكثر من 75 مليون أغنية، دولية وعربية، لأكثر من 75 مليون مستخدم مسجل، بالإضافة إلى حوالي 9 مليارات بث سنوياً.