12 ألف زائر لمعرضي «المفروشات 360» و«ترندز 2021» في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

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اختتمت مؤخراً فعاليات معرضي «المفروشات 360»، و«ترندز 2021»، اللذين نظمهما مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد استقطاب أكثر من 12 ألف زائر.

وكانت هناك مشاركة لـ 40 شركة عالمية ومحلية رائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث المنزلي والتصميم، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والموضة والإكسسوارات، التي تنافست على عرض أكثر من 20 ألف منتج محلي وعالمي، وسط تخفيضات كبيرة وصلت إلى 80%.

وشهد معرض «المفروشات 360» تألقاً كبيراً للشركات المحلية من خلال منتجاتها التي تميزت بجودتها العالية وتصميماتها العصرية، إلى جانب الحضور اللافت من الشركات الدولية المشاركة من البرتغال، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وإيران التي قدمت عرضاً لأحدث منتجات الأثاث المنزلي والمفروشات، في حين تفرد معرض «ترندز 2021» بإتاحة تجربة تسوق متميزة لسكان إمارة الشارقة وزوارها من خلال العرض المبهر لتشكيلة واسعة من الأزياء العصرية، وآخر صيحات الموضة، وأحدث تصميمات حقائب اليد والإكسسوارات.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النجاح الذي حققه معرضا «المفروشات 360»، و«ترندز 2021» عززا مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة لمعارض التجزئة التي تستقطب المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها.

وهذا يأتي في سياق استراتيجية عمل «إكسبو الشارقة» التي تركز على تنويع وتكثيف المعارض التجارية المتميزة والمتفردة بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة لكونه من القطاعات المهمة في إمارة الشارقة، إذ يساهم بنحو 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد أن معرض «المفروشات 360» إلى جانب اجتذابه آلاف الزوار وتحقيق رضاهم من خلال توفير أحدث منتجات الأثاث والمفروشات من شتى أسواق العالم تحت سقف واحد.

فقد شكل فرصة حقيقية لدمج أفضل الخبرات العالمية في صناعة الأثاث المنزلي والمفروشات مع الشركات المحلية، لتحقيق التنمية المنشودة لهذه الصناعة، من خلال تشجيع ودعم الصناعات المحلية على تبني أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض منتجاتهم خلال هذا الحدث المتميز وزيادة نسبة مبيعاتهم وفتح آفاق تعاون جديدة لها.

وأشار سلطان شطاف، مدير إدارة المبيعات والتسويق بإكسبو الشارقة، إلى أن نجاح المركز في استقطاب أبرز الشركات العالمية والمحلية لصناعة وتجارة الأثاث والمفروشات، ونخبة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والموضة والإكسسوارات، مكّن الحدثين من جذب عدد كبير من الزوار وتحقيق رضاهم التام، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم وتوفير تجربة تسوق مميزة وآمنة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في السحوبات على هدايا قيمة وجوائز ثمينة من ضمنها هاتف أيفون 12 برو. وسيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال الأيام القادمة.