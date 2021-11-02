يونس الخوري: علم الدولة شاهد على إنجازات الخمسين عاماً الماضية

المصدر: أبوظبي - البيان

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بمناسبة يوم العلم: «إن علاقة أبناء وبنات الإمارات بعلمهم هي علاقة انتماء وولاء؛ انتماء غير مشروط لهذه الأرض الطيبة وولاء غير محدود لقيادتها الرشيدة التي استطاعت بفضل رؤيتها وحكمتها أن تنقل دولة الإمارات خلال نصف قرن إلى مصاف كبرى الدول على مستوى المنطقة والعالم.

لقد كان علم الدولة بألوانه الأربعة شاهداً على كل الإنجازات التي تحققت على مدار الخمسين عاماً الماضية، والتي أبرزت الحضور الإنساني والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت ريادتها المالية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

ولهذا، فمن الطبيعي أن يكون الاحتفال بيوم العلم جزءاً أصيلاً من تراث وثقافة المواطن الإماراتي، وأن يقف الإماراتيون والإماراتيات متلاحمين معاً تحت راية علمهم، مجددين عهود الولاء لقيادتهم الرشيدة، ومؤكدين عزمهم تحقيق رؤيتها في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في كل المجالات بحلول مئوية الاتحاد».