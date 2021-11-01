«إكسبو دبي» يوفر شراكة عقارية بين دبي وماليزيا

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة «أي بي ان كورب IBN corps» الماليزية مذكرة تفاهم مع شركة «ار بي هومز» الإماراتية، ومقرها دبي في الجناح الماليزي في معرض «إكسبو 2020 دبي».

والشركة الماليزية واحدة من شركات التطوير العقاري المتخصصة، ويقع مقرها الرئيسي في كوالالمبور، ماليزيا.

وقال داتو سيري ميشيل جي دبليو يانغ المدير العام «أي بي ان كورب»: «تهدف الشراكة إلى العثور على مستثمرين جدد لمشاريعهم المحلية في جنوب شرق آسيا.

حيث تعتبر دبي دائماً نقطة انطلاق لكثير من الأعمال والمشاريع الجديدة»، حيث سيعمل من دبي كل من الخبير المحلي الدكتور أسامة الأسمر مالك ومؤسس شركة «ار بي هومز» الإماراتية مع شركائه انجليكا ايجوشين وليلي فانينستيل من شركة Real Estate Blondies.

وإلى جانب التطورات التجارية والسكنية، أنشأت IBN مرافق رعاية صحية ذات معايير دولية والتسجيل في الكليات والجامعات ذات الشهرة العالمية، وينصب التركيز في دبي على مشاريع الابتكار والبحث عن شراكات المشاريع المشتركة. بالنسبة لهذه الخطط، ستكون RB Homes إلى جانبهم كونهم شركاء محليين في دبي.

حيث يمتلك جراح الأعصاب السابق الدكتور أسامة العديد من الشركات الناشئة مع RB Homes كونها واحدة منها، وتقدم هذه الشركة سريعة النمو مشاريع خارج المخطط للوصول إلى مشاريع حصرية في جميع أنحاء دبي

وبصفتهما ممثلين لأكبر مطوري ماليزيا، يتطلع كل من RB Homes وIBN إلى تعاون وثيق في هذا المجال.