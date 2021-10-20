مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي يقدم العرض العالمي الأول للمؤلف ماثيو كويل

يقدّم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع برنامج الموسيقى في الجامعة العرض العالمي الأول لأعمال المؤلف والموسيقار الأمريكي الأستاذ المساعد ماثيو كويل، الذي يضم رباعية مؤلفات السوناتا لآلة البيانو يوم الخميس الموافق 25 الشهر الجاري، في الساعة السابعة والنصف مساءً في بث مباشر من المسرح الأحمر في حرم الجامعة.

تجسيد

وفي هذا العرض الموسيقي، يؤدي ماثيو كويل رباعيته الكاملة من أعمال السوناتا التي استغرق تأليفها 25 سنة. تستعرض المؤلفات مزيجاً من الأساليب الموسيقية والمشاعر الإنسانية، حيث تجسّد أولى المعزوفات روح الأسى، بينما تعبّر الثانية عن الاحتجاج والغضب، وتجمع الثالثة بين موسيقى البلوز والحيوية، كما يتوّج العرض بأداء السوناتا الرابعة التأمليّة للمرة الأولى.

غزارة إنتاج

وبفضل غزارة إنتاجه الفني وتنوعه، فقد ألّف ماثيو كويل العديد من الأعمال الموسيقية بتكليف من عازفين من كل أنحاء العالم، كما أدّى مؤلفاته أشهر الفنانين ومنهم رباعي أكيرا للساكسوفون وفرقة ألارم ويل ساوند وأوركسترا آلباني السيمفونية وأوركسترا آلنتاون السيمفونية وإيمانيويلي آرجيولي ورباعي آرديتي للآلات الوترية ورباعي آفالون للآلات الوترية. إنضم ماثيو كويل إلى جامعة نيويورك أبوظبي حيث درّس الموسيقى في عام 2012، كما شغل منصب مدير برنامج الموسيقى من 2017 إلى 2020.