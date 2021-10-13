محمد رمضان يرقص مع مضيفة طيران داخل طائرة

المصدر: البيان

يواصل الفنان محمد رمضان إثارة الجدل وتهييج الرأي العام ضده فما يكاد أن ينتهي من أزمة إلا ويطالعنا بأخرى .

فقد نشر مضان عبر صفحته بموقع انستجرام فيديو يظهر خلاله وهو داخل طائرة خاصة ويرقص بمشاركة مضيفة طيران على نغمات إحدى الأغاني.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "المضيفة الفرفوشة رزق".

وأثار الفيديو استياء عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات لتؤكد رفض معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفعل.

وكان محمد رمضان قد سبق والتقط صورا مع الكابتن طيار أشرف أبو اليسر داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات وتم إيقاف هذا الطيار عن العمل، حتى وافته المنية قبل أن يعود إلى عمله مرة أخرى.