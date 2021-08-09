45 يوماً مهلة «فيفا» للأهلي السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي الأهلي شندي، 45 يوماً لسداد ما قيمته 12 ألف دولار أمريكي، مستحقات لمدرب الحراس البرازيلي فالدير، الذي عمل في الجهاز الفني لمواطنه هيرون ريكاردو.

وورد في خطاب (فيفا) للاتحاد السوداني: «في حالة عدم السداد، يتم تحويل النادي للجنة الانضباط والحرمان من التسجيلات، لثلاث فترات متتالية».

ويعاني الأهلي شندي من أزمة إدارية ومالية طاحنة، خلال الآونة الأخيرة، وتساوي مستحقات البرازيلي فالدير، 5.5 مليارات جنيه سوداني، والنادي ملزم بسدادها.

فيما أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، قراراً قضى بتكوين لجنة لإدارة انتخابات نادي المريخ الخرطوم، برئاسة علي البلولة أزيرق.

وحوى القرار مسؤولية اللجنة عن جميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم وإدارة والإشراف على الجمعية العمومية الانتخابية لنادي المريخ.

وحدد القرار، المهام في تطبيق لائحة انتخابات نادي المريخ الخرطوم، إصدار البرنامج الزمني للانتخابات، والالتزام به، إعداد سجل الناخبين، نشر وتمليك المعلومة لأعضاء الجمعية العمومية، ووسائل الإعلام والجمهور، وتحديد مكان عقد الجمعية العمومية الانتخابية، مع مجلس إدارة نادي المريخ الخرطوم.