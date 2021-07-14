حملة «صيف الشارقة 2021» تنطلق غداً

المصدر: الشارقة - وام

تنطلق غداً حملة «صيف الشارقة» التي تنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل وتتضمن حزمة متكاملة من التجارب المتميزة التي تعزز مكانة الإمارة وجهة استثنائية ذات مقومات سياحية عائلية وثقافية وبيئية وتاريخية وتراثية عالية المستوى.

وتأتي الحملة في إطار التزام الهيئة بإطلاق مبادرات نوعية وخلق تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات سياح وزوار إمارة الشارقة كافة.

وتستهدف حملة «صيف الشارقة 2021» تسليط الضوء على أهم المعالم السياحية والمشاريع والوجهات والمنشآت الفندقية الجديدة في مختلف أنحاء الإمارة إلى جانب تنشيط حركة السياحة الداخلية وتعزيز الثقة بالشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.

وتتضمن الحملة طرح مجموعة مميزة من العروض السياحية الحصرية بما فيها الباقات المصممة خصيصاً للعائلات والحجوزات الفندقية التي تقدم تجربة لا تنسى للسياح القادمين إلى الإمارة، وتركز على دعم وتعزيز السياحة الداخلية هذا العام نظراً للظروف الراهنة.

وقال خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»: يسرنا عودة حملة «صيف الشارقة» التي تعتبر الحدث السياحي الأبرز من نوعه على مستوى الإمارة وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية الممتعة وتوفر مجموعة واسعة من العروض الخاصة والحسومات الحصرية التي تشمل أبرز الفنادق والمنشآت الترفيهية والوجهات السياحية في إمارة الشارقة لنضمن تجربة صيفية ممتعة لا تنسى لزوار الإمارة من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: اتخذنا جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة القادمين إلى الإمارة، وعززنا إجراءاتنا لضمان امتثال المنشآت الفندقية ومرافق الضيافة والمواقع السياحية للتدابير الوقائية الصارمة توافقاً مع التوجيهات الوطنية وإجراءات اللجنة المحلية للأزمات والكوارث في إمارة الشارقة ووفقاً لأعلى المعايير الصحية العالمية. ونواصل في الهيئة التزامنا بالارتقاء بجودة وتميز الخدمات السياحية وتنظيم الحملات والفعاليات التي تسهم في استقطاب شريحة أوسع من السائحين سعياً منا إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية وترفيهية وثقافية مفضلة وتسليط المزيد من الضوء على معالمها ومقوماتها المميزة وتعزيز أداء القطاع السياحي المحلي.