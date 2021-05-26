الله يسامح القاتل.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه الوحيد

"الله يسامح القاتل، عفوت عن قاتل ابني الوحيد لوجه الله ثم لوجه والدتي وإخواني" بهذه الكلمات عفا المواطن السعودي حسن سعيد البجادي الشهراني عن قاتل ابنه الوحيد، مساء أمس الثلاثاء، مجسداً أروع الأمثلة في العفو والتسامح.

وأوضح البجادي أن العفو جاء تأسيا بأسرة آل راجح من قبيلة الدحاريج بني واهب شهران والتي عفت عن قاتل ابنها يوم عيد الفطر المبارك، إذ زارت قبائل بني بجاد شهران أسرة آل راجح في منزلهم بخيبر الجنوب وتكريمهم على مبادرة العفو.

وأعلن شيخ قبائل بني بجاد سعيد بن تركي بن هشبل تنازل حسن سعيد البجادي عن قاتل ابنه لوجه الله تأسيا بما قامت به نورة آل عسيلة وأسرتها عندما أجارت قاتل ابنها في منزلها وعفت عنه. وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وقال البجادي: "عفوت عن قاتل ابني الوحيد لوجه الله ثم لوجه والدتي وإخواني، وبادرت بالعفو اليوم عند زيارة أسرة آل راجح في منزلهم، والله يسامح القاتل". مشيراً إلى أن قضية القتل حصلت عام 1436هـ في مركز خيبر الجنوب شرق منطقة عسير.