شرطة رأس الخيمة توصي بعدم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أوصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عدم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وعدم إقامة التجمعات والتجول في الأحياء السكنية، لضمان سلامة أفراد المجتمع خلال الفترة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بضرورة التفاعل مع توجيهات وزارة الصحة بخصوص الاحتفالية المجتمعية "النصف من شعبان"، شكل العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، فرق توعية ميدانية من دوريات الشرطة المجتمعية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة بهدف متابعة وتوعية أصحاب المحال التجارية وأفراد المجتمع على مستوى الإمارة بخطورة التجمعات في احتفالية النصف من شعبان "حق الليلة".

وأكد العميد منخس، أن تلك الإجراءات تأتي التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، في شأن تطبيق الإجراءات الإحتزارية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، والتقيد التام بالأوامر وإتباع التوجيهات الوقائية الصادرة والحفاظ على إبقاء المجتمع آمن.

وأشار إلى حرص شرطة رأس الخيمة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لتعميم الوعي الوقائي بينهم وهذا ما يتطلب تعاونا منهم من خلال الالتزام بالبقاء في منازلهم إلا للضرورة والتقيد بتنفيذ النصائح والتعليمات الموجهة إليهم والهادفة لضمان أمنهم وسلامتهم وحمايتهم.

وأضاف: تم تشكيل فرق توعية ميدانية تماشياً مع التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة هدفها توعية افراد المجتمع وحثهم على الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتهم وصحتهم وضرورة التباعد الاجتماعي في ظل ما يشهده العالم حالياً من انتشار مرض كورونا.