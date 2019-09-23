وجبة برجر بدرهم في يوم السياحة العالمي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «روڤ للفنادق» عن إطلاق عرضين مميزين احتفالاً بيوم السياحة العالمي المصادف ليوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

وتدعو العلامة ضيوفها لزيارة أيّ من مطاعم «ذا ديلي» المنتشرة في دبي، واختيار أحد أصناف البرجر المفضلة لديهم من قائمة الطعام مقابل درهم واحد فقط، عند إظهار جواز سفر يحوي خمسة أختام دولية على الأقل.

كما يمكن للمستفيدين من هذا العرض الفريد اغتنام فرصة الخصم الخاص بالإقامة «فلاش سيل» يوم 27 سبتمبر، والذي يصل إلى نسبة 50% عند حجز الغرف حتى 24 ديسمبر.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة سنوياً في 27 سبتمبر. وتنظم منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة احتفالات خاصة بهذه المناسبة، بهدف تعزيز الوعي العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، وبالدور الجوهري لقطاع السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي 2019، سيحمل يوم السياحة العالمي شعار «السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع».