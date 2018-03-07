حمدان بن زايد: عام زايد قمة العطاء الإماراتي تجاه الشعوب

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن عام زايد 2018 يمثل قمة العطاء الإماراتي للشعوب الشقيقة والصديقة.

وقال سموه: «على الرغم من أن أيام الإمارات كلها خير وعطاء ونماء إلا أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خصصت عام زايد لتبني المزيد من المبادرات التي تنهض بالمجتمعات البشرية النامية وتحقق تطلعات شعوبها في تحسين سبل الحياة والعيش الكريم».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة إطلاق هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي للعام 2017، أن الهيئة ستنتقل بنشاطها خلال عام زايد إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل، وستكون أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني وأوسع انتشاراً وأسرع تواجداً في مناطق الأزمات والكوارث والساحات المضطربة.

وقال سموه: «هناك العديد من العوامل تضافرت وجعلت من الهلال الأحمر الإماراتي لاعباً أساسياً في محيطه الإنساني وداعماً قوياً للجهود المبذولة لتخفيف وطأة الأزمات والكوارث من أهمها إطلاق المبادرات التي تحدث الفرق المطلوب في تحسين الحياة ورفع المعاناة وبث روح السعادة والإيجابية في أوساط الشرائح المحتاجة والأقل حظاً في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال ما تنفذه من برامج ومشاريع تنموية حيوية وطموحة».

مخاطر

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دور الهلال الأحمر يتعاظم سنة بعد أخرى في التصدي للمخاطر التي تنجم عن الأحداث والأزمات وتخفيف حدتها على البشرية وهذا التقرير يوضح بجلاء المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق الهيئة وذلك من خلال رصد حجم المعونات التي قدمتها خلال العام الماضي والمشاريع التي نفذتها في عشرات الدول.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية وبرامج إعادة الإعمار وكفالات الأيتام التي نفذتها هيئة الهلال داخل الدولة وخارجها خلال العام 2017 بلغت 644 مليوناً و900 ألف و389 درهماً، حيث بلغت برامج ومشاريع الهيئة داخل الدولة 130 مليوناً و828 ألفاً و634 درهماً، فيما بلغت خارج الدولة 514 مليوناً و71 ألفاً و755 درهماً، استفادت منها آلاف الأسر في الإمارات وفي عشرات الدول.

وأكد التقرير أن تحركات الهيئة الميدانية على ساحتها المحلية خلال العام الماضي شهدت نشاطاً مكثفاً وبلغت قيمة البرامج والأنشطة والمشاريع التي نفذتها الهيئة داخل الدولة خلال العام في مجالات عدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعية 117 ألفاً و224 فرداً.

مشاريع

وضمن برامج المساعدات الموسمية التي ينفذها الهلال الأحمر داخل الدولة أوضح التقرير أن الهيئة عملت على تعزيز برامج ومشاريع شهر رمضان الكريم على الساحة المحلية لتوسيع مظلة المستفيدين من مشروع المير الرمضاني، حيث استفادت 8 آلاف و13 أسرة عدد أفرادها 39 ألفاً و224 شخصاً من كوبونات المير الرمضاني التي تم توزيعها على الأسر المستفيدة قبل وقت كاف من حلول الشهر العظيم لتوفير احتياجاتها الرمضانية.

وفي محور آخر نفذت الهيئة مشروع إفطار الصائم، حيث استقبلت خيام الإفطار على مستوى الدولة 876 ألفاً و795 فرداً فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من زكاة الفطر 6 آلاف و739 أسرة عدد أفرادها 33 ألفاً و54 فرداً.

وأشار تقرير الهلال الأحمر إلى أن الهيئة قدمت من خلال مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة مساعدات إنسانية لمرضى التهاب الكبد الوبائي وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 7 ملايين و216 ألفاً و348 درهماً.

وفي مجال البرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية أشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت عبر فروع الهلال الأحمر على مستوى الدولة 150 فعالية مجتمعية وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة 24 ألفاً و554 من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

وفيما يخص البرامج الصحية الوقائية استفاد 4 آلاف و332 شخصاً من الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها داخل الخيام الرمضانية خلال الشهر الكريم.

وشاركت إدارة المساعدات الإنسانية بالهلال الأحمر في حملة «عطاء الخير لعام الخير» والتي تضمنت تنظيم 7 معارض توعوية وتثقيفية و15 عيادة تخصصية واستفاد من الحملة ألفان و770 من المرضى المعوزين في مناطق مسافي والفجيرة والقرى المجاورة لها وشاركت الإدارة في العديد من المعارض والفعاليات الخارجية الخاصة بالتوعية من أضرار التدخين ومخاطر الإدمان ومعارض التوظيف والتدريب التي أقيمت في مدن الدولة وبلغ عدد المستفيدين والزوار لتلك المعارض ألفين و167 من المواطنين والمقيمين فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الزيارات الميدانية للأسر المتعففة خلال شهر رمضان 74 أسرة تم توفير احتياجاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن قيمة العمليات الإغاثية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغت 243 مليوناً و656 ألفاً و282 درهماً.

كسـوة الشتـاء

نفذ فرع الهلال الأحمر في بني ياس أخيراً وبالتعاون مع مركز إدارة النفايات «تدوير» وتحت شعار لمسة دفء مبادرة كسـوة الشتـاء في عام زايد لمساعدة فئة العمال المحتاجين. وتأتي المبادرة التي تنفذها فروع هيئة الهلال الأحمر في مدن الدولة كافة بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص في إطار مبادرات الهيئة الإنسانية في عام زايد.

وأشار سالم سلطان السويدي مدير فرع الهلال الأحمر في بني ياس إلى أن فريقاً من قسم المتطوعين بالفرع قام بتقديم كسوة الشتاء لـ 140 عاملاً من عمال النظافة بتدوير وتوزيع أغطية الشتاء والهدايا العينية عليهم خلال اللقاء الذي نظمه الفرع في حديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية. ولفت السويدي إلى أن مبادرة كسوة الشتاء تهدف لتأكيد اهتمام الهلال الأحمر بكافة شرائح المجتمع وتقديم المساعدات الإنسانية للمعسرين والضعفاء منهم على وجه الخصوص، وفئة العمال الذين يشكلون نسبة عالية بين أفراد المجتمع المحلي.

كفالة

أوضح التقرير أن الهيئة تنفذ مشروع كفالة الأسر المحتاجة والمتعففة والتي لا تقوى على مواجهة ظروف الحياة نسبة لأوضاعها الاقتصادية السيئة وضيق ذات اليد مما يجعلها عرضة للكثير من المخاطر لذلك عمدت الهيئة إلى كفالة هذه الأسر التي بلغ عددها العام الماضي 926 أسرة إلى جانب كفالة 623 من أصحاب الهمم و136 طالباً في عدد من الدول التي تشهد أزمات إنسانية حادة.