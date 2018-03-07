الهلال الأحمر الإماراتي يدعم برنامج الأشغال اليدوية للسيدات بحضرموت

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جهودها لتطبيع الحياة وتخفيف معاناة المواطنين في اليمن على الصعد مع قدوم «عام زايد».

وتبنت الهيئة في إطار تلك الجهود برنامج الأشغال اليدوية لربات المنازل والسيدات بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ويستمر ثلاثة شهور تتلقى خلالها المستهدفات من البرنامج دورات تدريبية مكثفة في نقش الحناء والخياطة والإسعافات الأولية.

يهدف البرنامج إلى تقديم مهارات حياتية، تسهم في توفير دخل للسيدات وربات المنازل المشاركات وهو ما قد يخفف عليهن وأسرهن مشقة الحياة في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد.

وأبدى رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، عبدالعزيز الجابري، إعجابه بالبرنامج، والهدف الذي يسعى لتحقيقه، شاكراً كل الجهود المحلية المساندة للهلال الأحمر الإماراتي وجميع أعماله في حضرموت. و أكد الجابري أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ستواصل دعمها ومساندتها للأشقاء اليمنيين، بما يعيد الأمل لهم ويخفف معاناتهم، موضحاً أن الهيئة لا تزال تبذل جهودها في تأهيل وتعزيز البنية التحتية بالمحافظات اليمنية المحررة، وتقدم الجهود الإنسانية والإغاثية لأبناء تلك المحافظات.

بدورها شكرت رئيسة منتدى سما التنموي فاطمة بن عثمان كل الجهود التي تبذلها الهيئة في حضرموت وتبنيها للمشاريع التنموية الشبابية، التي تعزز من قيمة الإنسان، وتطور مهاراته الحياتية ليتحول من شخص مستهلك إلى شخص منتج.