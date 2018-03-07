أحمد بن محمد: عام زايد يمنح المبادرة تميزاً

تنطلق صباح اليوم في مختلف إمارات الدولة فعاليات النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني، والتي ارتفع عددها إلى 400 فعالية في 175 موقعاً مختلفاً بمشاركة مجتمعية واسعة من الهيئات والمؤسسات والدوائر ومؤسسات القطاع الخاص تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لليوم الرياضي الوطني، أن النسخة الثالثة تأتي في عام زايد، وهو ما يمنحها نجاحاً وتميزاً، ولتثبت للجميع أن دولة الإمارات ستظل رائدة بمبادراتها وبرامجها الإنسانية التي صدرت للعالم أجمع أسس الخير والمحبة والسلام والتسامح.

وقال سموه: «اليوم ونحن نشارك في النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني الذي جمع كل الفئات على حب هذا الوطن، وعزز لديهم مفهوم الهوية الوطنية، أود أن أؤكد على أن رسالته وأهدافه قد تخطت مجرد ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية والترفيهية، وأصبح حدثاً مؤثراً في جميع شرائح المجتمع الإماراتي الذي يقدر قيمة المبادرات ويعي أهميتها في تشييد أجيال واعدة قادرة على التواصل واحترام الآخر، لا سيما وأنه يفتح المجال لتبادل الثقافات والمعرفة بين أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتلاحم على أرض هذا الوطن المبارك».

دعم

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن الإمارات في ظل دعم واهتمام قيادتها الرشيدة بكافة أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية ضربت أروع النماذج الحضارية وعكست مدى رقي أهدافها وتطلعاتها النبيلة، وقال «لا بد وأن أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، على ما يقدمونه من دعم ورعاية لمختلف المبادرات التي تستهدف خدمة الإنسان وإسعاده وتوفير سبل العيش الكريم له، بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله».

من جانبه، أكد معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، أن إقامة النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني يوم للعام الثالث على التوالي، إنما تترجم حجم الوعي والثقافة الرياضية المتأصلة في المجتمع الإماراتي الذي دائماً ما يبدي تفاعله واهتمامه بممارسة الرياضة مما جعلها أسلوب حياة.

وأشار القطامي إلى أنه منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة بهدف تعزيز التلاحم وإبراز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة، تبيّن الشغف الكبير من أجل المشاركة في ذلك الحدث البارز الذي امتد ليشمل كافة مناطق الدولة في تظاهرة رياضية فريدة من نوعها بإقامة يوم رياضي وطني مفتوح لكافة فئات المجتمع.

وثمن القطامي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ضرورة تكوين مجتمع سليم يمتلك طاقة إيجابية في عمله، ليكون قادراً على مواجهة التحديات التي قد تواجهه خلال أداء مهامه في شتى الميادين، موضحاً أن سموه قدم نموذجاً فريداً يحتذى به حين نقل مدى حبه للرياضة لكافة أبناء الوطن.

اهتمام

بدوره، قال اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي وطني لمختلف الفئات المقيمة على أرض الدولة، خير دليل شاهد على اهتمام قيادة الإمارات الرشيدة بإرساء قيم المحبة، والتآلف بين الجميع، حيث تعد الرياضة خير سفير لتحقيق هذه الرؤية، وأفضل سبيل لترسيخ مبدأ التناغم والتعايش المجتمعي لبيئة تنوعت فيها المكونات بين جنسيات وفئات وأطياف وأجناس مختلفة على أرض واحدة في مودة وسلام.

وأضاف الرميثي: «نحن اليوم نعيش نتاج هذه المبادرة وهي تؤتي ثمارها وتورق عطاءها للعام الثالث على التوالي، عاكسة الدعم الكبير والمتواصل لقيادة نبع حرصها من قيم شيد غرسها بانيها ومؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذه المبادرة تعزز الوعي في أوساط المجتمع بشكل عملي وفعال، وتسهم في التقليل من الأمراض العصرية من خلال نشر الثقافة الرياضية ومزاولة أفراد المجتمع لها، وتنشئة أجيال قادرة على استيعاب مفهوم الرياضة كأسلوب ونمط للحياة».

قيادات رياضية: «الإمارات تجمعنا» شعار يجسد محبة الوطن

أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن اليوم الرياضي الوطني هو رمز لما يجب أن تكون عليه حياتنا، وهو مناسبة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، كما أن شعار اليوم الرياضي الوطني (الإمارات تجمعنا) يجسد شعورنا جميعاً، ومحبتنا للوطن الذي يجمع الملايين من أبناء الوطن والمقيمين والزوار ليعيشوا برخاء وسعادة.

وأضاف: النسخة الحالية تتميز بأنها ترتبط بعام زايد، بكل القيم النبيلة التي كان يمثلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بين هذه القيم التسامح والتعاون والمحبة بين مكونات المجتمع، وأيضاً الرياضة، ولدينا فعالية مهمة بالتعاون مع العديد من المؤسسات، بمشاركة مختلف الفئات في العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها هذا اليوم، لأن هدفنا هو أن يمارس جميع أفراد المجتمع الرياضة طوال أيام السنة وليس في يوم واحد، لما للرياضة والنشاط البدني من فوائد عديدة على صحة وسعادة أفراد المجتمع».

تثمين

من جهته، توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والتقدير تثميناً للدعم السخي، الذي تلقاه مسيرة التنمية الرياضية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانعكاس هذا الدعم الكبير في تحفيز رياضيينا لتحقيق أعلى المراتب في ساحات التنافس الدولية.

وأكمل العواني قائلاً: «إن تنظيم اليوم الرياضي الوطني للعام الثالث على التوالي يعكس بصدق قيمة الرياضة والصحة وضرورة إعلائها ونشر ثقافتها في مجتمعاتنا للحفاظ على مستقبل أجيالنا»، مضيفاً: «إن مبادرة تخصيص يوم رياضي مفتوح على مستوى الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد مدى الاهتمام والحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز المبادرات الهادفة».

اعتزاز

بدوره، قال عبد العزيز النومان الشامسي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي: بكل فخر واعتزاز نشارك في اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة، اليوم الذي جمعنا على حب هذا الوطن وعزز لدينا مفهوم الانتماء الراسخ لاتحاد إماراتنا الشامخ، أود أن أؤكد أن رسالة هذا اليوم وأهدافه قد تجاوزت بمراحل كونها ممارسة الرياضة، بل أصبحت حدثاً مؤثراً في جميع شرائح المجتمع الإماراتي الذي يدرك قيمة وأهمية المبادرات المجتمعية والوطنية، ويعي مكانتها في تنشئة أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية وتقبل الآخرين ومواكبة عجلة التطورات المتسارعة عالمياً، لا سيما أنها تفسح المجال لحوار الحضارات والمعارف بين المواطنين والمقيمين على أرض إماراتنا المعطاءة.

تفاعل

في حين، قال المهندس داوود الهاجري الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني: لقد سعدنا كثيراً بما شاهدناه من تفاعل واضح لإنجاح الحدث سواء من الجهات الاتحادية أو الحكومية أو المؤسسات الخاصة حيث بدا ذلك واضحاً من خلال التعاون المثمر والحرص من الجميع على التفاعل والمشاركة في مختلف أنحاء الدولة والتسابق على التميز في تقديم الأفكار والمقترحات البناءة التي تخدم أهداف المبادرة وتسهم في نجاحها.

قنصلية الإمارات في ملبورن تشارك بالفعاليات

أقامت القنصلية العامة للدولة في ملبورن الأسترالية فعاليات ترويجية لليوم الرياضي الوطني، بمشاركة أعضاء وفريق عمل القنصلية بحضور سعيد مطر الصيري القمزي القنصل العام للدولة في ملبورن، والمقدم ماجد العامري الملحق الشرطي في أستراليا، وسعيد صالح المنصوري سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، الرائد عبد العزيز الجنيبي نائب الملحق الشرطي للدولة.

على جانب آخر، يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة اليوم، إقامة الألعاب القتالية ( تايكواندو- مصارعة- جوجيتسو) الى جانب الكاراتيه، فيما تقام لعبة السباحة بصالة مربح، فيما تقام التمارين الرياضية ولعبة الزومبا بنادي التنس الأرضي وأيضاً تقام فعاليات متنوعة بأندية الفجيرة، وذلك بمشاركة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مدرب الفجيرة. دبي- البيان الرياضي

فعاليات متنوعة في أبوظبي

تنطلق فعاليات رياضية متنوعة في العاصمة أبوظبي، وتبدأ في مدينة زايد الرياضية (10- صباحاً - 8 مساءً)، بطولة سباق الطريق والتي تتضمن (سباق جري للرجال، سباق جري للسيدات، سباق طلاب المدارس، سباق أصحاب الهمم) في كورنيش أبوظبي بتمام الساعة 8:30 صباحاً من تنظيم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مباراة كرة قدم تجمع لاعبين من جنسيات مختلفة مقيمة في الدولة، وذلك في حديقة أم الإمارات (10 صباحاً) بتنظيم شركة الوحدة لكرة القدم. وستنظم وزارة الداخلية فعاليات وأنشطة رياضية مختلفة، في مدينة زايد الرياضية (9 صباحاً)، فيما ستشهد مدينة العين أنشطة رياضية متنوعة تشمل مدارس العين، والفروسية في نادي العين للفروسية والرماية والغولف والشطرنج من قبل نادي العين للشطرنج.