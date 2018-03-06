الشامسي: إنجاح المناسبات الوطنية مسؤولية مجتمعية

أعلن المكتب التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من الحدث الذي ينطلق غداً، ويبلغ عدد الفعاليات 389 فعالية منوعة تقام في 175 موقعاً بمشاركة كافة الهيئات والمؤسسات والجهات والقطاعات والدوائر المحلية والحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، واطمأن المكتب التنفيذي لليوم الرياضي الوطني برئاسة المهندس داوود الهاجري على الاستعدادات الأخيرة والتقارير النهائية لفرق العمل في هذا الحدث الفريد الذي يروج هذه المرة لحدثين إنسانيين وهما دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي تقام للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وتنطلق في أبوظبي من 14 إلى 22 الجاري، بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.



كشف العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي عن أن القيادة ستقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات للمنتسبين لشرطة أبوظبي بهدف المشاركة الفاعلة في اليوم الرياضي الوطني، وأكد أن إنجاح المناسبات الوطنية واجب ومسؤولية مجتمعية.



وقال: حددنا فعاليات رياضية منوعة لمنتسبي المجلس ستقام تزامناً مع النسخة الثالثة من اليوم الرياضي الوطني، انطلاقاً من توجيهات اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي بضرورة إنجاح مختلف المناسبات الوطنية التي يكون لها أبعاد إنسانية ومجتمعية عديدة، ولا سيما أن اليوم الرياضي الوطني هذا العام يحمل طابعاً فريداً من نوعه وهو الترويج لدورتي الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018، التي تقام للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية وتنطلق في أبوظبي من 14 إلى 22 مارس، بالإضافة إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، حيث تقام كل منهما تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهدفان إلى إشراك تلك الفئة بصورة ملموسة في الأنشطة المجتمعية كافة.



أهداف

وأكد العميد خليفة بطي الشامسي أن النسخة الثالثة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني أصبحت مناسبة وطنية ومجتمعية من الطراز الأول لكونها تحمل العديد من الرسائل النبيلة والمفاهيم السامية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تستثمر فيه الأنشطة ويمارس فيه الناس الرياضة تحت شعار «الإمارات تجمعنا» والأمر المميز في هذا اليوم أنه سيفتح المجال لأصحاب الهمم وكبار السن والأطفال والأسر لممارسة الأنشطة التي تتناسب معهم بصورة بسيطة وسلسة تعود عليهم بالفائدة المرجوة وتمنحهم الشعور بالسعادة والإيجابية.



وأضاف: المبادرة رسخت أهدافها في النسخة الماضية بقوة لتجني ثمار المودة والتعاون والمحبة في كل عام حين تتنافس كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار والشرائح على تنظيم فعاليات رياضية وتراثية ومجتمعية وأنشطة ثقافية، وعندما تكون المناسبة نابعة من إيمان وحرص قيادتنا الرشيدة على الاستثمار في الإنسان ووضعه على رأس الأولويات، فلا بد من نجاحها ووصولها إلى قلوب وعقول الجميع ممن يعيشون على أرض هذا الوطن المبارك سواء من المواطنين أو المقيمين الذين يزيد عددهم على 200 جنسية، بهذا تكون قد تركت الأثر المنشود وحققت الغايات المطلوبة في توحيد الناس وتعزيز التناغم والتلاحم والانتماء بينهم، وخير دليل على ذلك مبادرة كل هيئات ومؤسسات وقطاعات الدولة والقطاع الخاص للمشاركة الإيجابية، وإسعاد جميع منتسبيهم من خلال إقامة فعاليات منوعة لا تتقيد بشروط ولا مكان ولا زمان فالدعوة مفتوحة على مدار 24 ساعة كاملة لرسم لوحة جميلة بين مختلف الأعمار والمراحل السنية خلال يوم مفعم بالحيوية والنشاط والتفاؤل.



فعاليات

وتنظم إمارة أبوظبي فعاليات منوعة مقسمة ما بين أبوظبي والعين والظفرة، وتستضيف مدينة زايد الرياضية مسيرة المشي الرياضي وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتقيم دائرة التعليم والمعرفة ووزارة التعليم نشاطات رياضية مختلفة في أكثر من 200 مدرسة بالإضافة إلى فعاليات رياضية في 15 مدرسة مجتمعية خاصة بالمجتمع

كما يقيم نادي أبوظبي للسيدات فعالية بشاطئ البطين، وينظم كل من نادي أبوظبي للشطرنج ونادي أبوظبي للفروسية نشاطات خاصة بالشطرنج والفروسية، وتخصص أكاديمية فاطمة بنت مبارك فعالية الدراجات الهوائية للسيدات ، ويقيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت نشاطات بحرية وتنظم مدينة زايد الرياضية فعاليات عدة.



وتنظم القيادة العامة لشرطة أبوظبي بطولة سباق الطريق للرجال لمسافة 10 كم، وسباق جري للرجال والسيدات، وسباق طلاب المدارس، وأصحاب الهمم وتنظم شركة الوحدة لكرة القدم بحديقة أم الإمارات مباراة بين لاعبين من جنسيات مختلفة، فيما تنظم وزارة الداخلية فعاليات عدة.



وينظم نادي العين للفروسية والرماية والغولف نشاطات خاصة برياضة الفروسية، ونادي العين للشطرنج نشاطات خاصة برياضة الشطرنج، فيما تقيم شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية مسيرة لليوم الرياضي باستاد حمدان بن زايد، كما تنظم شركة نادي الظفرة للألعاب الرياضية أنشطة رياضية مختلفة بدفع الجلة ورمي الرمح والوثب العالي، ومشاركة 200 طالبة من 8 مدارس للبنات، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسة دار زايد للرعاية الخاصة.



مسابقات للمسنين

تنظم إمارة الشارقة 59 فعالية في 11 موقعاً مختلفاً أبرزها التي تقام بحديقة المجاز وهي الجودو والتايكواندو وألعاب الدفاع عن النفس، وكرة القدم، والسلة، واليد، وكرة الريشة، والشطرنج، والدراجات، والجمباز وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية للمسنين، ومسابقات رياضية للمعاقين، ومسيرة للدراجات النارية، والعرض المائي لرياضة فلاي بورد، فضلاً عن تخصيص ركن لألعاب الأطفال، وركن للتثقيف الصحي، وإقامة ماراثون رياضي.



أعلنت إمارة عجمان تنظيم 10 فعاليات، عبر 5 مواقع ، حيث تقام مبادرة الجري والمشي لموظفي عجمان الحرة لمسافة 10 كم بمنطقة الزوراء، وينظم ميناء وجمارك عجمان فعاليتي الدفاع عن النفس واللياقة البدنية والجوجيتسو، وينظم نادي عجمان لأصحاب الهمم بنادي عجمان فعاليات متنوعة، وتنظم دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مسابقة البلياردو.



17

وتشهد إمارة أم القيوين تنظيم 17 فعالية في 6 مواقع منها أنشطة رياضية مختلفة مثل كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وتنظمها منطقة أم القيوين التعليمية، وسباق الجري والدراجات بحديقة العلم وينظمه النادي العربي، وسباق تجديف القوارب وعروض الجوجيتسو وتنظمها القيادة العامة لشرطة أم القيوين إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة للجاليات المقيمة، وتنظم الفجيرة 48 فعالية في 39 موقعاً ومنها فعالية بنادي الفجيرة بمشاركة مارادونا، فيما ينظم مركز الفجيرة للمغامرات فعالية المسير الجبلي للمغامرين بجبل مبرح ، تنظم شرطة الفجيرة فعاليتي المشي وكرة القدم على كورنيش الفجيرة، كما تنظم (تسهيل)، فعالية الكرة الطائرة، وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة فعاليات متنوعة.



إشادة

أشاد الدكتور أحمد آل علي مدير جامعة الإمارات للطيران، بالحراك الرياضي بقيادة اللجنة الأولمبية، وما حققته على المستوى الداخلي بنشر الوعي الرياضي بين المواطنين والمقيمين بما ينعكس عليهم من الناحية الصحية والبدنية وينشر السعادة مشيدا بفعاليات اليوم الرياضي الوطني وامتدح مشاركات المنتخبات في المسابقات القارية والدولية ،وقال: نشعر بالفخر في تواجد نخبة من القياديين في مختلف الاتحادات الرياضية العربية والآسيوية والدولية وأضاف «نشارككم الاحتفالات بتنظيم يوم رياضي حافل لطلابنا».



58

تنظم الهيئة العامة للرياضة 58 فعالية في 23 موقعاً موزعة على مختلف مراكز الشباب والفتيات على مستوى الدولة، فيما تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع 8 فعاليات رياضية في 3 مواقع بإمارات دبي والشارقة وعجمان.



1000 طالب وطالبة في مسيرة «شعلة زايد»



يشارك أكثر من 1000 طالب وطالبة ينتمون إلى 80 مدرسة بدبي غداً في مسيرة «شعلة زايد» التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالشراكة المثمرة مع مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي ومؤسسة دبي للإسعاف، ضمن احتفالات اليوم الرياضي الوطني، وبما يواكب اختيار عام 2018 ليكون «عام زايد».



وتنطلق المسيرة من أمام متحف الاتحاد، في سباق تتابعي يمتد لمسافة 15 كيلومتراً، ويحمل المشاركون شعلة زايد، وتمر المسيرة عبر نقاط متتابعة وصولاً إلى شاطئ حديقة أم سقيم بمنطقة جميرا 3.

وانتهت اللجنة التحضيرية من وضع اللمسات النهائية على السباق والكرنفال الرياضي بمشاركة طلبة ومعلمين، وفرق من أصحاب الهمم، وفرق رياضية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومجلس دبي الرياضي بقيادة كل من سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.





وقال الدكتور عبدالله الكرم: يشكّل اليوم الرياضي الوطني حدثاً استثنائياً، كونه يواكب «عام زايد»، وتأتي مسيرة شعلة زايد لتؤكد القيم الإيجابية التي غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلىتنظيم فعاليات مجتمعية من جنسيات وثقافات متنوعة في المسيرة التي تنطلق من متحف الاتحاد، بما يحمل من رسالة إيجابية إلى مجتمعنا وعالمنا من أرض الإمارات، بأننا ماضون بقيم زايد وإرثه نحو مستقبل أكثر سعادة لأطفالنا، ونشر الشغف بأهمية الرياضة كأسلوب حياة،.وأعرب الكرم عن تقديره لجهود فريق عمل مجلس دبي الرياضي الشريك الرئيسي في مسيرة «شعلة زايد».



وقال سعيد حارب: يكتسب اليوم الرياضي الوطني قيمة إضافية من خلال ارتباطه بالاحتفالات الوطنية مناسبة (عام زايد)، وتتصدر مسيرة شعلة زايد الفعاليات كونها ترتبط باسم مؤسس الدولة وترمز إلى مسيرة التنمية والعلم والعطاء والتطور والابتكار التي أكد عليها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كما أن المشاركين فيها هم من الطلبة والطالبات الذين يمثلون مستقبل الوطن، والشباب الذي سيحمل شعلة العطاء ويحمي راية الوطن.



60

يبلغ عدد فعاليات اليوم الرياضي الوطني في دبي 60 فعالية في 24 موقعاً، حيث تنظم القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات المشي 3 كم، والدراجات الهوائية، وكرة القدم، ورماية الألوان، والريشة الطائرة، واليوغا، والزومبا، والملاكمة، والسباحة، والقبضة الحديدية، والمغامرات، والكروس فيت، وشد الحبل وذلك على شاطئ الكايت، فيما تنظم فعالية الرماية للعسكريين بالروية، والسباحة ( حوض) بنادي الضباط، كما تشهد الأنشطة في دبي فعالية مشعل زايد، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وفعاليات المدارس، ونادي النصر، وفعالية الكونغ فو والرياضات القتالية، وشبكة فري رايدرز للدراجات النارية، وجامعة الإمارات للطيران، بالإضافة إلى أندية الجاليات والعديد من الأكاديميات العلمية والجامعات.



99

تشارك إمارة رأس الخيمة بـ99 فعالية في 38 موقعاً أبرزها المشي وكرة القدم والدراجات الهوائية وشد الحبل ومشاركة للأيتام، وبطولة الكروس فيت، وماراثون الجاليات، وبطولة الإسكواش، وبطولة الجوجيتسو للأطفال، وبطولة القوة، ولعبة الكراسي، وبطولة الرماية، وكرة الطائرة الشاطئية، والتزلج، والبلياردو، والتجديف، والعديد من الفعاليات الرياضية والفعاليات المنوعة، وتتمثل الجهات المنظمة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومواصلات الإمارات، ونادي الإمارات الرياضي الثقافي، وأندية الرمس والتعاون والجزيرة الحمراء ومسافي ورأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي جمهورية مصر العربية برأس الخيمة، وعدد من الجاليات والمدارس المختلفة.