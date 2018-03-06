نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»، صوراً من «ديوان زايد» الذي تضمن 87 قصيدة مهداة «إلى زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد»، وهي من أشعار سموه.

كما نشر سموه مقطع فيديو قصيراً لمشاهد يظهر فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مصحوباً بكلمات من إلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجاء فيه: «زايد.. البداية كانت من زايد، والجود أصله وبدايته من زايد، وقد استطاع زايد بحكمته وبعد نظره وبكل صفات القيادة فيه أن يبني دولة عصرية أصبحت نموذجاً يحتذى به على كافة الأصعدة والمستويات.. نعم يا صاحب السمو يا قائد مسيرتنا ويا سيفنا المصقول لقد ناديت فلبى الشعب..».

وتضمن مقطع الفيديو إلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبياتاً شعرية، تمجيداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.