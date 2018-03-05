افتتاح مميّز لدولية فزاع للقوس والسهم

انطلقت مساء أول من أمس، فعاليات النسخة الرابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، باحتفالية مميزة ومعبرة، تزينت بأجمل الفقرات واللوحات، التي تزامنت مع احتفالات الدولة بمبادرة «عام زايد»، وأبرزت لمحات من التاريخ العريق والحاضر الإماراتي المتطور في شتى المجالات، أمام الوفود المشاركة من مختلف دول العالم في الحدث، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، وشهد حفل الافتتاح، ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومحمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس النادي دبي، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، المدير التنفيذي للنادي، والنيوزيلندي ليسلي جونز المراقب الدولي للبطولة، ورؤساء البعثات المشاركة، وجاءت فقرات الحفل أنيقة، وكشفت عن النقلة النوعية التي تحققها اللجنة المنظمة، بفضل الخبرات المتراكمة من السنوات الماضية، وشمل عرضاً عن «عام زايد»، وتقديم نبذة عن بطولات فزاع لأصحاب الهمم، التي أقيمت على مدار سنوات طويلة.

دعم القيادة

وألقى ثاني جمعة بالرقاد، كلمة، تقدم فيها بالشكر الجزيل إلى القيادة الحكيمة، على دعمها اللا محدود، الذي قاد النهضة الرياضية المميزة في الدولة عموماً، ولأصحاب الهمم على وجه التحديد، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته وتوجيهاته الكريمة، التي عززت سبل النجاح لبطولات فزاع الدولية، وقال بالرقاد: فرحة غامرة نعيشها، لأن نجتمع مجدداً في دبي، وفي بطولات فزاع لأصحاب الهمم، وهذه المرة، في عام زايد، وسعداء لأن نلتقي بضيوف الدولة القادمين من مختلف دول العالم.

تطلعات الشحي

ويشارك منتخبنا بثلاثة متسابقين، وهم: جمال البدواوي وحسين البلوشي ومحمد الشحي، وكان من المقرر سابقاً المشاركة بـ 5 متسابقين، لولا تعرض اللاعب إبراهيم الحمادي لمرض طارئ، بينما لم يصل اللاعب محمد المزروعي للتصنيف اللازم للمشاركة، وأعرب لاعبنا محمد الشحي، عن سعادته بالمشاركة، وقال إنه يتطلع إلى الفوز بأي من الميداليات الملونة الثلاث، بالرغم من مشاركة أفضل أبطال العالم في البطولة، وقدم اللاعب شكره لنادي دبي لأصحاب الهمم، لتوفيره كل سبل نجاح المنافسات.

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أكد خمسة أبطال عالميين، مشاركتهم، وهم: التايلاندي نتسيري هرو شاي المصنف الأول عالمياً، والإيطالي ألبرتو نيستموني، والبرازيلية كارلا غوغل، والبريطانية جاسيكا ترتيون، والإيطالية البونورا سارني، وعدد آخر من اللاعبين الدوليين أصحاب الإنجازات.