حمدان بن محمد: هدفنا إسعاد أهل الهجن ونرحب بكل مقترحات المُلاك والمشاركين

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن سعادته بنجاح مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في نسخته الأولى الذي أقيم على مدار 11 يوماً في تحفة ميادين الهجن بالمرموم، جاء ذلك خلال حضوره سموه اليوم الختامي للمهرجان مساء أمس، وقال سموه خلال حديثه لوسائل الإعلام: أشكر جميع من تواجد وشارك وأمتع في مهرجان الهجن، وأود التنويه بأن جميع الملاحظات ستخضع للدراسة من أجل تحقيق أفضل معدلات الرضا والنجاح في المهرجانات المقبلة.

وأضاف سموه أن إسعاد أهل رياضة الهجن من أهم الأهداف، وقال إن سعادة أهل المشاركين في المهرجان ومحبي رياضة الأصايل، يعتبر حافراً لتقديم الأفضل من خلال مهرجان سموه، مرحباً سموه بجميع اقتراحات الملاك والمشاركين واستقبالها عبر اللجان المختصة.

وأثنى سموه على الحراك المتصاعد في عملية بيع وشراء المطايا خلال المهرجان، وقال إنه شعر بالسعادة تجاه الصفقات الناجحة بين أهل الهجن، مما يساهم في دفع عجلة النمو في هذه الرياضة.

وتطرق سموه في حديثه إلى هجن العاصفة، وقال إن «العاصفة» تتميز بأسلوب المغامرة في أشياء جديدة التي عادة ما تكون قابلة للنجاح أو الإخفاق.

وأشاد سموه بدور وسائل الإعلام في التغطية وإيصال الصورة المناسبة لجمهور رياضة الهجن العربية الأصيلة لاسيما قناة دبي ريسنغ وقناة ياس.

حضور

وحضر اليوم الختامي إلى جانب سموه كل من: الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان، واشتمل اليوم الختامي على إقامة 4 أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، لسن الحول والزمول.

سيف وخنجر الشيوخ

وشهدت المنافسات إثارة كبيرة وتمكنت هجن الرئاسة من وضع بصمتها على الشوط الرئيسي للحول المفتوح بعد أن قدم المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي «المسك» على الصدارة مسجلة 12:01:6 دقيقة لتحصل بذلك على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح.

فيما جاءت «أفعال» بشعار هجن العاصفة وتحت قيادة المضمر غياث الهلالي في ثاني المراكز بزمن 12:05:2 دقيقة، واحتلت «الشاهينية» بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة تضميرية لفيصل طالب شريم المري المركـز الثالث بتوقيت 12:06:3 دقيقة.

وانطلق «السهم» في الأمتار الأخيرة ونجح في عبور منافسيه إلى خط النهاية مهدياً مؤسسة هجن العاصفة خنجر الزمول المفتوح بعد أن سجل توقيتاً زمنياً بلغ 12:29:9 دقيقة، واحتل «هملول» لهجن الرئاسة ثاني المراكز بقيادة علي بن جميل الوهيبي بزمن 12:30:4 دقيقة، وقدم المضمر المستحيل راشد محمد بالسم المنصوري «مستحيل» لهجن الرئاسة في المركز الثالث بتوقيت 12:31:3 دقيقة.

"أبناء القبائل"

بقوة اتخذت «مرموقة» بالشعار الأحمر والأصفر لسعيد راشد غديّر الكتبي طريقها نحو سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح والذي كان لها بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن 12:29:7 دقيقة، فيما جاءت «مياسة» ملك صالح محمد بن نصره العامري في ثاني المراكز بتوقيت 12:31:9 دقيقة، وكانت «هملولة» لمبارك محمد زيتون المهيري هي صاحبة المركز الثالث وسجلت 12:34:0 دقيقة.

وظفر «مليح» المملوك لسعيد سالم سعيد الرميثي بخنجر الزمول المحليات بعد أن قطع مسافة الشوط البالغة ثمانية كيلومترات في 12:57:0 دقيقة، وحل في المركز الثاني «راحل» بشعار مهير علي بن كليب الكتبي والذي حقق 12:59:3 دقيقة، وكان «نمرود» لمحمد علي حليس العفاري هو صاحب المركز الثالث مسجلاً 13:06:4 دقيقة.

سلطان بن حمدان: هجن الرئاسة في القمة

أعرب معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، عن سعادته بالإنجازات المتواصلة لهجن الرئاسة منذ بداية الموسم وصولاً إلى الفوز الأخير لـ «المسك» التي فازت بالسيف في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، مشيراً إلى أن هجن الرئاسة قدمت مستوى مميزاً بصورة تلبي الطموحات والتوقعات، وشعار هجن الرئاسة في القمة ويجب مواصلة العمل للمحافظة على الريادة سواء عبر استقطاب نخبة الأصايل ومشاركة أفضل المضمرين

. وأكد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، أن سباقات الهجن الأصيلة في تطور مستمر بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة ومن أصحاب السمو الشيوخ، وقال: «هذه الرياضة الأصيلة ستواصل النهوض للأعلى، فاطمئنوا». وكشف معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان عن جاهزية ميدان الوثبة لاستضافة الختامي في عاصمة الميادين، وقال: «أبشروا.. مهرجان الوثبة سيرضي الجميع».

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، بجهود جميع المضمرين في مؤسسة هجن الرئاسة، وأثنى مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، على الحراك في عملية البيع والشراء من هجن أبناء القبائل إلى المؤسسات الكبيرة التي تحمل شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ. وعن الأرقام الجديدة في توقيت الأشواط في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، قال معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، إن سلالات الهجن في تحسن مستمر مما ينتج عنه أرقام قياسية جديدة في كل مناسبة.

علي بن سرود:اهتمام الشيوخ بالرياضة فخر لنا

أبدى علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، سعادته الكبيرة بالحضور الكريم والتشريف من جانب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي مهرجان سمو ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، لمتابعة فعاليات المهرجان الكبير، بجانب الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان.

وقال بن سرود إن كل محبي وعشاق رياضة الآباء والأجداد في غاية السعادة للاهتمام منقطع النظير الذي يجدونه من أصحاب السمو الشيوخ وتابع: لم يقصروا على الإطلاق وظلوا على الدوام داعمين ومتابعين لكل التفاصيل الخاصة بهذه الرياضة، وبالتأكيد ذلك يشعرنا بالفخر وهو سبب أساسي للتطور الذي تشهده سباقات الهجن، والتي تحظى بمتابعة لا مثيل لها من جانب الجماهير والعشاق والمتابعين في كل مكان.

وتقدم المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتهاني الحارة إلى مؤسستي هجن الرئاسة وهجن العاصفة بعد فوزهما بسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح وخنجر الزمول المفتوح، وقال: شهدنا أداءً مميزاً من الشعارات الكبرى لأصحاب السمو الشيوخ، وشعارات هجن أبناء القبائل، من خلال المهرجان، وهو أمر متوقع بالنظر إلى التوقيت الذي أقيمت فيه المنافسات تزامناً مع خواتيم موسم سباقات الهجن.

وكشف بن سرود أن أكثر من 16 ألف مطية ظهرت من خلال المهرجان، وأوضح مدير نادي دبي لسباقات الهجن أن الجوائز التي طرحت في مهرجان سمو ولي عهد دبي. وأشار علي بن سرود إلى النجاح الكبير الذي حققه مزاد المرموم الخامس «ج» للإنتاج الشخصي والذي كان من الفعاليات المهمة ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي.

وقال مدير نادي دبي لسباقات الهجن إن العمل في المهرجان سار بصورة ممتازة من كل اللجان المشرفة، وأن الجميع على تنفيذ الخطة الموضوعة منذ فترة طويلة، وأبان بن سرود أن الجميع تعهد على أن يتواصل العمل بذات الدقة من خلال مهرجان ختامي المرموم.

عبد الله الفلاسييهنئ «الرئاسة» و«العاصفة»

قدّم عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، تهانيه الحارة إلى مؤسستي هجن الرئاسة وهجن العاصفة بمناسبة فوز «المسك» لهجن الرئاسة بسيف ولي عهد دبي، و«السهم» لهجن العاصفة بخنجر الزمول.

وقال الفلاسي إن سعادتهم في نادي دبي لسباقات الهجن لا حدود لها للنجاح الضخم الذي تحقق من خلال مهرجان حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة، وأضاف: لولا الدعم الكبير من جانب أصحاب السمو الشيوخ لما تحققت كل هذه النجاحات في هذا المهرجان.

وقال الفلاسي إن الجميع موعود بالمزيد من المفاجآت الرائعة من خلال مهرجان ختامي المرموم الذي قال إن تاريخه سيتم تحديده في غضون الأيام القليلة القادمة.

وعبر الفلاسي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي تحقق للنسخة الاولى للمهرجان مشيراً إلى ان علامات النجاح تجلت في المشاركة القياسية للمطايا والاهتمام الذي أولاه أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل للمهرجان.

سالم بن هندي:الحدث سجّل حضوراً مميزاً

أكد العقيد سالم محمد بن هندي مسؤول الفريق الأمني، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الأصيلة، شهد حضوراً مميزاً سواء من المشاركين من داخل الدولة أو الضيوف الأشقاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن جميع الأمور جرت بسلاسة خلال أيام المهرجان ولم يشهد الحدث أي ملاحظات.

وتوجه ابن هندي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على الحضور والمتابعة مما أسعد قلوب جميع أهل الهجن، كاشفاً في الوقت نفسه عن توجيهات سمو راعي الحدث لجميع فرق العمل بتنفيذ القوانين بمرونة مع زوار وضيوف مهرجان الهجن.

ولفت ابن هندي إلى أن الفريق الأمني حرص على التعامل مع مختلف الثقافات والشرائح من الزوار والمشاركين بطريقة حضارية، ولا سيما أن الفريق الأمني الخاص بتغطية فعاليات الهجن يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع مختلف المواقف والإشكاليات التي قد تحدث.

حسن الحداد:المهرجان حقق نجاحاً منقطع النظير

تقدم حسن عبدالله الحداد مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بنادي دبي لسباقات الهجن بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة النجاحات التي تحققت من خلال مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

وقال الحداد إن كل الأمور في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سارت بشكل مرتب وممتاز فيما يخص النواحي الإدارية، لافتاً إلى أنهم كانوا حريصين منذ البداية على الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة والتدقيق في التفاصيل، مضيفاً: كل شيء مضى حسب المخطط وما تم الاتفاق على تنفيذه.

وقال الحداد إنهم في نادي دبي لسباقات الهجن مستعدون في كل الأوقات لخدمة المشاركين وتقديم كل الخدمات المطلوبة. وأبدى الحداد إعجابه الكبير بأحداث النسخة الأولى من مهرجان سمو ولي عهد دبي، موضحاً أن المهرجان جاء استثنائياً للحد البعيد.

عبد الله حميدان:مكرمة حمدان بن محمد أسعدتنا

أبدى عبد الله حميدان الفلاسي مدير قسم تقنية المعلومات بنادي دبي لسباقات الهجن، امتنانه العظيم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على مكرمته الكبيرة على أهل رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة من خلال إقامة مهرجان سمو ولي عهد دبي، وأشار الفلاسي إلى أن المهرجان حقق نجاحاً كبيراً في كل نواحيه، مشيراً إلى حالة الرضاء التام التي تسود الجميع بسبب هذه المكرمة التي قال إنها ليست غريبة على الكريم صاحب المكارم.

وقال عبد الله حميدان إن حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشريفه لفعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي يعد الدليل الأكبر على العلاقة المميزة والقوية التي تربط بين الحكام والشعب داخل دولة الإمارات، وتقدم عبد الله بالتهنئة إلى مؤسسة هجن الرئاسة بمناسبة فوز «المسك» بسيف ولي عهد دبي للحول وإلى مؤسسة هجن العاصفة بفوز «السهم» بخنجر الزمول المفتوح.