92 مليون درهم مشاريع «زايد الخيرية» في كينيا

استهلت مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام زايد من كينيا من خلال زيارة تفقدية برئاسة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة للمشاريع الخيرية، التي تم إنجازها في جمهورية كينيا، والتي بلغ مجموع قيمتها ما يقارب 92 مليون درهم، وكان في استقبال الوفد حسن عيسى الحوسني الوزير المفوض والقائم بالأعمال لدى العاصمة الكينية نيروبي وعدد من موظفي السفارة.

وتتضمن مشاريع المؤسسة، متابعة تطوير مركز الشيخ زايد لرعاية الأيتام، والذي تم تشييده عام 1997 في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يضم إضافة إلى مبناه الرئيسي فصولاً دراسية ووقفاً خاصاً به. وحافلات نقل، ويستوعب المركز أكثر من 200 طفل يتيم إضافة إلى مرافقيهم من الأمهات والكادر التعليمي للمعهد.

زيارة

كما قام الوفد بزيارة مسجد الشيخ زايد الذي أنشأته المؤسسة في العاصمة نيروبي، والذي يعد أحد أكبر مساجد كينيا، ويحتوي على مكتبة ومعهد تدريب للغة العربية والثقافة الإسلامية والحاسب الآلي، وشهد مؤخراً افتتاح قناة تلفزيونية تبث من المركز لعدة دول مجاورة، إضافة إلى ملحق بالمسجد، تم تجهيزه كوقف تجاري عبارة عن محلات تجارية وشقق مكتبية، بالإضافة إلى مركز طبي وصيدلية.

واستمع الوفد إلى الاحتياجات الضرورية للمسجد من قبل مسؤولي المسجد، منها التوسعة التي يحتاجها المسجد نظراً لزيادة عدد المصلين وخاصة في أيام الجمعة وشهر رمضان المبارك، حيث تغلق الشوارع المحيطة بالمسجد نتيجة توافد المصلين، وجرى تزويد مكتبة المسجد بعدد من الكتب الإسلامية والعلمية لإثراء المكتبة التي يتوافد عليها الكثير من طلبة العلم.

كما زار الوفد القناة التلفزيونية التي تبث برامجها من داخل المسجد، وأعرب موظفيها عن سعادتهم بالزيارة طالبين موافاتهم بمواد إعلامية عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن المشاريع التي نفذتها وخاصة في جمهورية كينيا وشعار عام زايد.

وبحث الوفد في كينيا جهود حفر الآبار وبناء سور الأراضي في مدينة ممباسا الكينية، إضافة إلى جهود ابتعاث مجموعة من حجاج كينيا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.