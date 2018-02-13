حمدان بن محمد يشهد ثالث أيام مهـرجان الهجن في المرموم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أمس ثالث أيام مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، وتابع سموه بداية الفترة المسائية التي أقيمت فيها أشواط الرموز لسن اللقايا المخصصة لهجن أبناء القبائل بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد بادل تنس والذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز بعد نهاية الشوط الخامس.

واحتاجت «منهج» بشعار محمد مطر بن دحروي العامري لـ7:17.6 دقائق لتقطع رحلة الكيلومترات الخمسة وتهدي مالكها كأس اللقايا البكار المفتوح بعد شوط جاء قوياً وشهد تنافساً مثيراً بين المطايا، بينما ذهبت بندقية اللقايا الجعدان المفتوح إلى راشد سعيد سهيل دليوي الكتبي والذي قدم «مخلص» في مقدمة المطايا المشاركة في الشوط الثاني بزمن بلغ 7:21:3 دقائق.

وحصدت «النايفة» الكأس في الشوط الثالث للقايا البكار للإنتاج بعد أن قطعت مسافة السباق في 7:20:5 دقائق لتهدي مالكها راشد سالم حبيب الهشامي ناموساً غالياً، وكانت بندقية الشوط الرابع للقايا الجعدان للإنتاج من نصيب «الغرنجي» بشعار سالم عبدالله سالم سعيد العامري والذي وصل إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:19:2 دقائق.

أشواط السيارات

حلقت «نسايم» المملوكة لسيف محمد مبارك كليثم الكتبي بصدارة الشوط الخامس للقايا البكار المحليات بتوقيت مميز للغاية بلغ 7:11:3 دقائق، فيما حسمت «شقرا» ملك خليفة محمد عبدالله عاضد المهيري المركز الأول في الشوط السادس للقايا البكار المهجنات بعد أن سجلت زمناً قدره 7:16:1 دقائق.

وظهر «مردف» بكل قوة مرتدياً شعار إبراهيم عبدالله حمد الدرعي واستحق الفوز بصدارة الشوط السابع للقايا الجعدان المحليات بزمن قدره 7:21:4 دقائق، فيما ارتقى «الجنوبي» إلى صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات وأهدى مالكه خلف سالم خلفان راشد النايلي الناموس عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 7:15:3 دقائق.

الشوط التاسع للبكار المحليات كان الناموس فيه من نصيب منصور سيف علي دري المنصوري، الذي قدم «ميزة» على الصدارة مسجلة توقيتاً بلغ 7:19:1 دقائق، وبالمقابل مضى الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة «معنى» بشعار فيصل محمد سالم آل فهيدة المري والتي وصلت إلى خط النهاية عندما كان التوقيت يشير إلى مرور 7:15:9 دقائق.

جعدان محليات

وقدم أحمد جمعة مطر الخيلي «هملول» على صدارة الجعدان المحليات في الشوط الحادي عشر بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 7:16:8 دقائق، وظفر «نهاب» المملوك لعلي عبيد سالم الخيلي بصدارة الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات بزمن بلغ 7:16:1 دقائق.

وتصدرت «معدية» بشعار راعي عزوة حارب مغير سالم العميمي الشوط الثالث عشر للبكار المحليات بتوقيت قدره 7:18:0 دقائق، فيما حسمت «عسيلة» المملوكة لمكتوم الشيبة علي السبوسي الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات في زمن 7:17:8 دقائق.

وأبدع «مشرف» ملك خليفة سالم سعيد حلوكة في الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات واستحق المركز الأول بوصوله إلى خط النهاية في زمن بلغ 7:22:2 دقائق، ثم جاء الدور على «ملفت» الذي أهدى مالكه عبدالله سعيد مصبح المسافري ناموس الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات عندما كان الزمن يشير لمرور 7:20:2 دقائق.

ووضعت «الدكتورة» بصمة المميز عبيد ناصر بوقبي المنصوري بعد أن سجلت الناموس في توقيت قدره 7:21:1 دقائق وذلك في الشوط السابع عشر للبكار المحليات، بينما اختتمت «رهو» المملوكة لأحمد راشد سويدان حضيرم الكتبي مسيرة التميز لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا وظفرت بصدارة الشوط الثامن عشر للبكار المهجنات بزمن قدره 7:18:6 دقائق.

الفترة الصباحية

على جانب آخر، شهدت الفترة الصباحية لليوم الثالث «أمس» سباقات اللقايا لهجن أبناء القبائل، بإقامة 30 شوطاً منها 12 شوطاً للإنتاج «محليات ومهجنات» تنافس خلالها أبناء القبائل للفوز بالسيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بالإضافة إلى 18 شوطاً نقدياً «مفتوح».

وسطرت «الشاهينية» بشعار سلمان علي سلطان بالرشيد الكتبي التميز في أول الأشواط للقايا البكار المحليات «إنتاج» ووصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 7:23:2 دقائق، ثم جاءت «ربشة» المملوكة لمجازف المضمرين محمد عتيق زيتون المهيري وحلقت بناموس الشوط الثاني للبكار المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 7:27:1 دقائق.

وكسب «حطاب» ملك سالم راشد حمد غديّر التحدي في الشوط الثالث للجعدان المحليات «إنتاج» بزمن قدره 7:23:1 دقائق، وبالمقابل قال «مهدي» لمحمد عبدالله بالطير العامري كلمته في الشوط الرابع للجعدان المهجنات «إنتاج» ونال شرف الناموس في توقيت 7:26:2 دقائق.

بقية النتائج

وحلت «غازية» المملوكة لـسعيد عبدالله مبخوتة العامري في صدارة الشوط الخامس للبكار المحليات «إنتاج» وسجلت توقيتاً قدره 7:24:0 دقائق، وعلى دروب التحدي سارت «تحدي» ملك محمد بالعوضي يحيى المنهالي والتي وصلت إلى خط النهاية بزمن بلغ 7:19:9 دقائق وكان ذلك في الشوط السادس للبكار المهجنات «إنتاج».

أما الشوط السابع للجعدان المحليات «إنتاج» فقد اختار «صوغان» أن يكون بألوان شعار مالكه محمد سهيل محمد العفاري بعد أن تمكن من حسم الصدارة بزمن قدره 7:22:0 دقائق، وكان «منذر» لحمد عبدالله سعيد الدرعي هو السيد في الشوط الثامن للجعدان المهجنات «إنتاج» بتوقيت بلغ 7:17:7 دقائق يعتبر هو التوقيت الأفضل في سباقات اللقايا الصباحية لأبناء القبائل.

ونالت «خيرة» المملوكة لأحمد محمد العوضي المنهالي التميز في الشوط التاسع للبكار المحليات للإنتاج بزمن 7:22:5 دقائق، وجاءت «عوايد» بشعار محمد أحمد بالخرع العامري لتحسم صدارة الشوط العاشر للبكار المحليات «إنتاج» بتوقيت قدره 7:24:7 دقائق.

وضاح وما يهاب

وحسم «وضاح» ملك حميد عبدالله سعيد الدرعي الأمور في الشوط الحادي عشر للإنتاج والمخصص للجعدان المحليات بزمن 7:25:3 دقائق، ثم جاء «ما يهاب» بشعار سالم عتيق علي الكتبي محققاً توقيتاً بلغ 7:26:1 دقائق وكان ذلك في الشوط الأخير للإنتاج والذي خصص للقايا الجعدان المهجنات.

وجاءت «رهف» المملوكة لـجابر صالح نصرة العامري هي صاحبة الناموس في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات بتوقيت قدره 7:28:9 دقائق، قبل أن تضع «الذيبة» بشعار حسين مبارك راشد المري بصمتها على صدارة الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات بزمن بلغ 7:28:6 دقائق.

«المختبر» لبخيت جابر مسلّم الجنيبي تمكن من حصد الصدارة في الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات مسجلاً زمناً 7:31:8 دقائق، بينما حسم «شاهين» المملوك لمروان سعيد خليفة الغفلي المركز الأول في الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:26:5 دقائق.

منصورة ومقصصة

وحققت «منصورة» ملك منصور مبارك سعيد الوهيبي صدارة الشوط السابع عشر للبكار المحليات وسجلت توقيتاً قدره 7:28:5 دقائق، وجاءت «مقصصة» على صدارة البكار المهجنات في الشوط الثامن عشر لتهدي مالكها محمد النعيمي سويدان العامري الناموس وكان ذلك في توقيت بلغ 7:28:3 دقائق.

واحتاج «النشمي» لزمن قدره 7:18:1 دقائق ليهدي مالكه مطر عيسى مصبّح الزّعابي ناموس الشوط التاسع عشر للجعدان المحليات، وحسم «جرمل» لـخالد حميد حارب المهيري الأمور لمصلحته في الشوط العشرين للجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً قدره 7:24:2 دقائق.

الناموس كان من نصيب «العاذرية» لعبدالله سعد الفهيدة المري في الشوط الحادي والعشرين للبكار المحليات بزمن 7:31:0 دقائق، بينما حسمت «الظبي» بشعار علي راشد بالشاوي الغفلي المركز الأول في الشوط الثاني والعشرين للبكار المهجنات وسجلت توقيتاً هو 7:26:2 دقائق.

الذهب ولهب

كما سجل «الذهب» صدارة الشوط الثالث والعشرين للجعدان المحليات باسم مالكه هزاع راشد محمد الوهيبي ووصل إلى خط النهاية، عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 7:23:4 دقائق، بينما وضع «لهب» اسمه في مقدمة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع والعشرين وأهدى راعيه خليفة سعيد سالم الجنيبي الناموس في زمن بلغ 7:26:6 دقائق.

البكرة «فتنة» لسعيد صغير كنون الكتبي تألقت في الشوط الخامس والعشرين للبكار المحليات واستحقت الناموس في زمن قدره 7:24:8 دقائق، وجاءت «بحور» ملك علي حمودة علي حمودة الظاهري لتكتب كل عناوين التألق في الشوط السادس والعشرين للبكار المهجنات وتحصد الصدارة في زمن قدره 7:23:1 دقائق.

الشوط السابع والعشرون للجعدان المحليات في صباح ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي مضى إلى «هرماس» بشعار مبارك دغاش محمد العامري وذلك بزمن قدره 7:30:1 دقائق، ونجح «شاهين» المملوك لعبيد سالم راشد الكتبي في حسم صدارة الشوط الثامن والعشرين للجعدان المهجنات بزمن بلغ 7:21:3 دقائق.

وتمكنت «خواطر» ملك سالم مصبح تعيب الكتبي من الظفر بناموس الشوط التاسع والعشرين للبكار المحليات مسجلة توقيتاً قدره 7:26:9 دقائق، وبالمقابل ذهب آخر أشواط الثلاثين للبكار المهجنات إلى «متعبة» بشعار علي حمد المنصوري والتي وصلت إلى خط النهاية عندما كانت عقارب التوقيت تشير لمرور 7:24:4 دقائق.

بن دليوي: فوز ثمين في مناسبة غالية

أشاد سعيد سهيل بن دليوي الكتبي بأداء «مخلص» الذي تمكن من انتزاع البندقية في الشوط الثاني فئة جعدان مفتوح، وقال: الفوز الثمين جاء في مناسبة غالية على قلوب الجميع، وهو مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، معرباً عن فخره واعتزازه بالانتصار الذي حققه «مخلص» الذي يعتبر فأل خير بالنسبة له خلال الأيام المقبلة.

وعرج الكتبي في حديثه على سلالة «مخلص»، وقال: إنه ينحدر من سلالة «سراب» من جهة الأب، وأمه «بنت مياس». وعن المشاركة في سن الإيذاع التي ستنطلق غداً لهجن أبناء القبائل، أوضح أنه حرص على تجهيز عدد من الأسماء سواء في أشواط الرموز أو الأشواط الأخرى، متمنياً تكرار سيناريو الفوز الذي حققه «مخلص» يوم أمس.

بن هويدن: تظاهرة تراثية في عام زايد

أكد مطر علي بن هويدن الكتبي، عضو اتحاد سباقات الهجن، رئيس ميدان الذيد لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يعتبر تظاهرة تراثية تزامن مع مناسبة غالية على قلوب الجميع في عام زايد، مشيراً إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» صاحب الفضل الكبير في بلوغ رياضة الآباء والأجداد هذا المستوى الرفيع في المنطقة.

كما توجه بن هويدن، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على رعاية سموه وتنظيم هذا المهرجان الرائع الذي أثلج قلوب جميع أهل الهجن في الإمارات والخليج، مضيفاً إن المهرجان استقطب الملاك من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في المنافسات التي تستمر على مدار 10 أيام متواصلة.

سعادةأعرب محمد بن دحروي العامري، عن سعادته بفوز «المنهج» بكأس سمو ولي عهد دبي في الشوط الأول «بكار مفتوح»، وقال: «المنهج» لديها مشاركة مميزة في الفترة الأخيرة، حيث شاركت في ميدان المرموم للهجن منذ نحو أسبوعين وحققت فوزاً رائعاً في أحد الأشواط الأولى.

وذكر بن دحروي أن «المنهج» تنحدر من سلالة البعير «السبع»، وأمها تنحدر من سلالة «شاهين بن عويضان». وكشف بن دحروي عن الأسماء التي سيشارك فيها بسن الإيذاع سواء في فئة الجعدان أو الأبكار، حيث سيدفع بـ«المتوكلة» في الشوط المفتوح، و«ملهم» في شوط الجعدان.

كما أشار بن دحروي، إلى أنه سيدرس وجهة «المنهج» المقبلة بعد إنجازها في مهرجان سمو ولي عهد دبي وذلك بعد أن تستعيد نشاطها، وستكون مؤهلة لخوض غمار المنافسة في ختامي الوثبة في العاصمة أبوظبي أو ختامي المرموم في دبي.

«الشبابي» يتصدر أسعار أول أيام المزاد

شهدت منصة ميدان المرموم، مساء الأحد الماضي، فعاليات اليوم الأول من مزاد المرموم الخامس «ج» للإنتاج الشخصي، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبإشراف كامل من نادي دبي لسباقات الهجن.

ولفت القعود الذي ينحدر من سلالة الأب «الشبابي العاصفة» والأم «سودانية» أنظار المزايدين الذين أبدوا رغبة واضحة في الظفر به، وتوقفت المزايدة عند 180 ألف درهم دفعها سالم الكتبي ليفوز بملكية القعود، وبلغت قيمة ثاني أعلى الأسعار في أول أيام المزاد 130 ألف درهم دفعت ثمناً للبكرة سلالة الأب «السليماني العاصفة»، والأم «بنت الحنيش» وكانت من نصيب كاسب المسافري.

وحلقت البكرة بنت «الواضح العاصفة» وأمها «غياره» بثالث الأسعار، حيث دفع كاسب سالم المسافري مقابلها 110 آلاف درهم، ورابعاً جاءت البكرة من نسل الفحل «أدهم العاصفة» ومن الأم «سودانية» بقيمة 100 ألف درهم واشتراها كاسب المسافري.

منافسات هجن الشيوخ تنطلق اليوم

ينطلق صباح اليوم تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن «اللقايا» ضمن منافسات اليوم الرابع من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وتتنافس الأصايل في 35 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات حيث تضم الفترة الصباحية 16 شوطاً فيما يقام في الفترة المسائية 19 شوطاً أبرزها كأس ولي عهد دبي لفئة «الأبكار» وتحدي البندقية لفئة «الجعدان» ضمن الأشواط الرئيسية.

وتشهد الفترة الصباحية، ضمن منافسات اليوم الرابع من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، إقامة 10 أشواط للأبكار المحليات والمهجنات و6 أشواط للجعدان المحليات والمهجنات تتنافس على جوائز نقدية قيمة.

وتتجه الأنظار في المساء نحو أشواط الرموز حيث يشهد الشوط الأول صراعاً قوياً على كأس سمو ولي عهد دبي لفئة «الأبكار مفتوح» إضافة إلى الشوط الثاني الذي يتطلع خلاله المشاركون إلى انتزاع البندقية، فيما ستتواصل الإثارة والتحدي في الأشواط الأخرى التي تم رصد جوائز نقدية وعينية قيمة فيها للفائزين. ويذكر أن المهرجان يحظى بمتابعة إعلامية واسعة من كافة وسائل الاعلام المحلية والدولية والتي تحرص سنوياً علة تغطية المهرجان.

تسعيرة «مجزية» لهجن أبناء القبائل في المهرجان

تم وضع تسعيرة خاصة بالمطايا في سن الحقاقة واللقايا لهجن أبناء القبائل المشاركة في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، وأبدى ملاك ومضمرو الهجن العربية الأصيلة سعادتهم الكبيرة بالتسعيرة التي وصفوها بالمجزية وشكروا راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه منقطع النظير بأهل الهجن.

تسعيرة

ووضعت تسعيرة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار، وذلك بواقع مليوني درهم للمركز الأول، ومليون ونصف المليون درهم للمركز الثاني والمركز الثالث، ووضعت مليون درهم ومئتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر.

وحددت التسعيرة بالنسبة للمشاركين في الشوطين المفتوح والإنتاج على بندقية الحقاقة الجعدان بواقع مليون ونصف المليون درهم للمركزين الأول والثاني، ومليون ومئتي ألف درهم للمركز الثالث، بينما حدد مبلغ مليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

سن الحقاقة

أما بالنسبة لأشواط السيارات لسن الحقاقة، فقد وضعت تسعيرة لأشواط الحقاقة البكار بواقع مليون ومئتي ألف درهم للمركز الأول، ومليون درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث، بينما وضع مليون درهم بالنسبة لصاحب المركز الثاني في أشواط الجعدان وثمانمئة ألف درهم بالنسبة للمركزين الثاني والثالث.

كما وضعت تسعيرة للأشواط النقدية، حيث وضع مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول حتى الثالث بالنسبة لشوط البكار، بالإضافة إلى ثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز من الرابع حتى العاشر. أما شوط الجعدان فقد وضعت له تسعيرة بواقع ثمانمئة ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث، وستمئة ألف درهم من الرابع وحتى العاشر.

تسعيرة اللقايا

أما بالنسبة لسن اللقايا فقد وضعت تسعيرة قيمتها ثلاثة ملايين درهم لصاحب المركز الأول في شوط الكأس للقايا البكار، بالإضافة إلى مليونين ونصف المليون درهم بالنسبة لصاحب المركز الثاني ومليوني درهم لصاحب المركز الثالث. ووضعت تسعيرة قيمتها مليونا درهم للمركز الأول في شوط البندقية للقايا الجعدان، ومليون ونصف المليون درهم لصاحب المركز الثاني ومثله للمركز الثالث.

مليون ونصف المليون درهم حددت تسعيرة للمركز الأول في شوط السيارات للقايا البكار، ومليون ومئتا ألف درهم للمركز الثاني، ومليون درهم للمركز الثالث، أما بالنسبة لأشواط السيارات للقايا الجعدان فقد جاءت التسعيرة بواقع مليون ومئتي ألف درهم للمركز الأول ومليون درهم للمركز الثاني وثمانمئة ألف درهم للمركز الثالث.

كما وضعت تسعيرة للأشواط النقدية في سن اللقايا، بواقع مليون ومئتي ألف درهم لصاحب المركز الأول في شوط البكار ومليون درهم للمركز الأول في شوط الجعدان.