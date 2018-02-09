ملحمة شعرية لمحمد بن راشد تفاخر بملحمة القائد المؤسس: زايد صانع الوطن المهيوب

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائعة شعرية جديدة
امتدت الأيادي البيضاء، للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى كل مكان حول العالم، ليعطي البشرية
كان زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، يؤمن أن الطريق إلى التقدم يمر عبر السلام والاستقرار، وأن الحق لابد له من جيش يقف وراءه، فعمل قبل الاتحاد وبعده على بناء جيش قوي، قادر على الوفاء بمسؤولياته تجاه الوطن، ويكون سنداً للأمة العربية في نصرة قضاياها.
الشاعر الكبير حمد بن سوقات أحد الأشخاص الذين رافقوا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وكان أحد المقربين منه يرافقه في حله وترحاله، ودارت بينه وبين المغفور له الكثير من المجاراة الشعرية
مع انطلاقة عام زايد يجول معرض «ذاكرة الوطن» الذي ينظمه «الأرشيف الوطني» في فعاليات مميزة على مستوى الوطن كان آخرها «مهرجان زايد للتراث».
يعد عبد الرحمن مخلوف، الذي شغل منصب أول مدير لإدارة التخطيط المدني في أبوظبي مطلع سبعينات القرن الماضي، شاهداً حياً على عبقرية التخطيط والبناء في فكر الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.
اهتم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالزراعة إدراكاً منه بأنها إحدى دعائم اقتصاد الدولة الحديثة، كما أولى قضايا البيئة اهتماما خاصاً، وعمل على تنميتها، وبفضل جهوده أصبحت الإمارات مثالاً يحتذى به في التحدي على تحقيق إنجازات عملاقة في مجالات البيئة المختلفة.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، شخصية عربية أصيلة، عمل جاهداً طوال حياته على لمّ الشمل العربي، وتوحيد صفوف الأمة، فكان رائداً قومياً يلجأ إليه قادة العرب في محطات حاسمة.
للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثمة صور نادرة تلقي الضوء على جوانب من حياته في محطات مختلفة.
"السلام ثم السلام ثم السلام"؛ لطالما كان ذلك هو الهم الأول للقائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه. وتستمر "البيان" بالاستلهام من المعاني التي استند إليها إعلان 2018 "عام زايد" في دولة الإمارات.