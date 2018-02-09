ملحمة شعرية لمحمد بن راشد تفاخر بملحمة القائد المؤسس: زايد صانع الوطن المهيوب

كان زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، يؤمن أن الطريق إلى التقدم يمر عبر السلام والاستقرار، وأن الحق لابد له من جيش يقف وراءه، فعمل قبل الاتحاد وبعده على بناء جيش قوي، قادر على الوفاء بمسؤولياته تجاه الوطن، ويكون سنداً للأمة العربية في نصرة قضاياها.