حمدان بن زايد: «الهلال» ستكون أكثر استجابة محلياً في عام زايد

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة ستكون أكثر استجابة للاحتياجات الإنسانية داخل الدولة وأشمل عطاء وسخاء في جانب المساعدات والبرامج المحلية خلال عام زايد 2018.

وقال سموه إن تلك الجهود تعزز القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني والذي يتعزز حالياً في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة إصدار هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي الخاص بالمساعدات الإنسانية المحلية خلال العام الماضي، والتي بلغت 130 مليوناً و828 ألفاً و634 درهماً استفاد منها مليون و84 ألفاً و297 فرداً من المواطنين والمقيمين من 87 جنسية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن جهود الهيئة الإنسانية ومبادراتها داخل الدولة العام الماضي عززت أهداف عام الخير 2017، والتي من أهمها تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية ومجالات التطوع وخدمة الوطن.

دعم

وأكد أن الهيئة حققت بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة ومساندة الخيرين والمانحين والشركاء المحليين توسعاً رأسياً وأفقياً في نوعية البرامج المنفذة وحجمها داخل الدولة وعدد المستفيدين منها، كما حققت انتشاراً أوسع على ساحتها المحلية بفضل شبكة فروعها ومكاتبها المنتشرة في جميع إمارات الدولة.

وقال سموه: «نولي أنشطتنا وبرامجنا المحلية اهتماماً كبيراً ونسعى لمواكبة المستجدات الإنسانية على الساحة المحلية بالمزيد من المبادرات التي تفي باحتياجات المستهدفين من خدماتنا وتبني الأفكار الخلاقة التي تعزز مسؤوليتنا تجاه الشرائح المستفيدة وتحقق أكبر قدر من الرعاية والعناية بها وتعمل على حشد تأييد الخيرين والمتبرعين والهيئات والشركات لصالح برامج الهيئة المحلية ونسج شراكات هادفة وبناءة معها لدعم تحركات الهلال الأحمر على الساحة المحلية».

بذل وعطاء

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر مقبلة على مرحلة جديدة من البذل والعطاء داخل الدولة، ما يتطلب شحذ الهمم وترقية البرامج لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر جهداً لتحقيق تطلعاتها الإنسانية عبر الانتشار والتوسع في البرامج والمشاريع التي تخدم المستهدفين وتلبي احتياجاتهم وتعمل على تحسين أوضاعهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام تصريحه عن تقديره للدور الذي يضطلع به الخيرون والمحسنون في توجيه مسيرة الهيئة نحو المزيد من التميز في الأداء والعطاء، لافتاً إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية سيظل دافعاً للجميع لتقديم عصارة جهدنا وفكرنا لترسيخ مضامين رسالة دولة الإمارات الإنسانية السامية.

وكانت اللجنة العليا للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر استعرضت خلال اجتماعها مؤخراً بمقر فرع الهيئة في الشارقة تقرير المساعدات المحلية للعام الماضي 2017 والذي تضمن إنجازات الهيئة على الساحة المحلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج المساعدات الاجتماعية 117 ألفاً و224 فرداً، وتضمنت المساعدات الطبية ومساعدة السجناء وطلاب العلم وأصحاب الهمم ودعم المؤسسات، حيث بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية 11 ألفاً و530 أسرة. كما استفادت 2372 أسرة من المساعدات الطبية فيما استفادت 358 أسرة من مساعدات أسر السجناء.

واستفاد 116580 طالباً من مساعدات طلاب العلم واستفادت 35 مؤسسة صحية و تعليمية وخدمية من بند دعم المؤسسات الذي تنفذه الهيئة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه تلك المؤسسات.

وضمن برامج المساعدات الموسمية التي ينفذها الهلال الأحمر داخل الدولة، أوضح التقرير أن الهيئة عملت على تعزيز برامج ومشاريع شهر رمضان الكريم على الساحة المحلية لتوسيع مظلة المستفيدين من مشروع المير الرمضاني، حيث استفادت 8013 أسرة من كوبونات المير الرمضاني التي تم توزيعها على الأسر المستفيدة قبل وقت كاف من حلول شهر رمضان لتوفير احتياجاتها الرمضانية.

تفاصيل

وفي محور آخر نفذت الهيئة مشروع «إفطار صائم»، حيث استقبلت خيام الإفطار على مستوى الدولة 876795 فرداً، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من زكاة الفطر 6739 أسرة واستفادت من مشروع الأضاحي 3 آلاف أسرة.

وأشار تقرير المساعدات الإنسانية المحلية لعام 2017 إلى أن الهيئة قدمت من خلال مركز الهلال الأحمر الطبي في الشارقة مساعدات إنسانية لمرضى التهاب الكبد الوبائي وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية بقيمة 7 ملايين و216 ألف درهم.

وفي مجال البرامج التوعوية والأنشطة المجتمعية، أشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت عبر فروع الهلال الأحمر على مستوى الدولة 150 فعالية مجتمعية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة 24554 من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

تواجد إنساني

ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تعمل فروع الهلال الأحمر في جميع أنحاء إمارات الدولة على تعزيز تواجدها الإنساني محلياً بتقديم مساعدات متنوعة للحالات الإنسانية المحتاجة والمعوزة والمرضى والشرائح الضعيفة الأخرى، التي ترعاها الهيئة وتعمل على توفير كل مقومات الحياة لها عبر آليات العمل الإنساني التي وضعتها الهيئة، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها.

وفي هذا الإطار ومواصلة لجهود الهيئة الإنسانية على المستوى المحلي، قدم فرع الهلال الأحمر بالشارقة خلال عام الخير 2017 كماً كبيراً ومتنوعاً من المساعدات الإنسانية للسجناء والمرضى المعوزين والأيتام وطلاب العلم وأصحاب الهمم.

وصرح عبدالله علي غانم المهيري مدير فرع الهلال الأحمر في الشارقة بأن إجمالي مبالغ المساعدات التي قدمها الفرع في عام الخير بلغت 16 مليوناً و93 ألفاً و502 درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين 75 ألفاً و368 من الأسر من المواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن فرع الشارقة قدم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 3 ملايين و721 ألفاً 522 درهماً. أبوظبي - وام

ترقية برامج «الهيئة» وتوسيع مظلة المستفيدين

أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرات الهيئة الإنسانية والتنموية على الساحة المحلية خلال عام زايد تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز أوجه التلاحم الوطني والمجتمعي والالتزام بجوانب المسؤولية المجتمعية وتحقيق المزيد من التكافل والتراحم بين أفراد مجتمع الإمارات الذي جبل على إعلاء قيم التعاضد والتكاتف والإيثار. وقال إن الهيئة تمضي قدماً لترقية برامجها وتحسين خدماتها للمستفيدين داخل الدولة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وأشار المزروعي في تصريح بمناسبة إصدار هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي الخاص بالمساعدات الإنسانية المحلية خلال العام الماضي أنه بفضل متابعة سموه شهدت جهود الهيئة داخل الدولة نقلة نوعية في حجم وشكل البرامج والخدمات التي تقدمها للمستهدفين في جميع مناطق الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تمكنت بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة من توسيع مظلة المستفيدين من خدماتها على مستوى الدولة وتحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية لهم في عدد من المجالات الحيوية كالصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية.

وقال إن اهتمام سموه بجانب المساعدات المحلية يجسد حرصه على ترقية وتطوير برامج الهيئة الموجهة لصالح المستهدفين في جميع مناطق الدولة.

وشدد الفلاحي على أن الإدارة التنفيذية للهيئة تضع نصب عينيها توجيهات القيادة الرشيدة وتتحرك في إطارها وتعمل على ترجمتها إلى حقائق على أرض الواقع المحلي الذي سيشهد خلال عام زايد تنفيذ الكثير من المبادرات التي تعزز دور الهيئة على ساحتها المحلية.

ومن جهته قال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع المساعدات المحلية في الهلال الأحمر إن اللجنة العليا للمساعدات المحلية تجسد من خلال خططها وبرامجها القيم والمبادئ التي تسعى الهيئة لترسيخها داخل الدولة، وذلك عبر البرامج والأنشطة التي تنفذها لصالح ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بجانب دعم المؤسسات التي توفر خدماتها لقطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين باعتبار أن الهلال الأحمر جهة مساندة للسلطات الرسمية في جميع الأحوال والظروف.