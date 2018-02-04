جابر عصفور: زايد نقش حُبّه في وجدان العرب

أكّد وزير الثقافة المصري الأسبق د. جابر عصفور، المكانة السامية والرفيعة التي يمثلها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قلوب ووجدان المصريين وكل العرب، مشيراً إلى أنّ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد أحد حكماء العرب ممّن تحبّهم الشعوب العربية وتذكرهم بالخير.

ولفت عصفور إلى أنّ الشيخ زايد أحد الشخصيات التي يتجاوز تأثيرها حدود الخليج العربي، إلى محيطه العربي الواسع، مبيّناً أنّ الشيخ زايد كان معروفاً بـ «حكيم العرب».

وأوضح عصفور أنّ الشيخ زايد صنع له مكاناً مرموقاً في وجدان كل العرب لا يزال باقياً حتى الآن، لافتاً إلى حكمة الشيخ زايد التي جعلته على رأس أهم الشخصيات العربية المؤثّرة والمهمة.

وأبان المفكر المصري البارز، أنّه لا يمكن لأي مصري نسيان ما فعله الشيخ زايد لأهل مصر، مضيفاً أنّه لا يزال محفوراً في قلوب المصريين سواء من عاصروه أو لم يعاصروه، وأنّ المدينة التي تحمل اسمه «مدينة الشيخ زايد» خير شاهد على ذلك.

وأضاف عصفور: «ظل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان يحب مصر ويبادله المصريون الحب سواء في شخصه أو في شخص أبنائه الآن، تحية إلى ذكراه وحضوره المستمر، فهو قائد عربي قلما يتكرر».

ولفت المفكر المصري إلى الأدوار التي قام بها الشيخ زايد رحمه الله في دعم ومساندة مصر، إدراكاً منه لأهمية دور الشقيقة الكبرى، فيما كان دوره في حرب أكتوبر 1973 واضحاً ولا يمكن أن ينساه المصريون إلى الأبد، مردفاً: «وهو نهج استمر أبناؤه عليه من بعده، لقد حفر الشيخ زايد محبته في قلوب المصريين الذين يحبون هذا الرجل ويوجهون لروحه التحية والسلام». وأردف وزير الثقافة المصري الأسبق: «أنا شخصياً أحد الذين يعرفون قدر الشيخ زايد ومكانته وقيمته، فهو قائد عربي استطاع حفر اسمه في قلوب ووجدان العالم العربي».