نجوم الإمارات يحتفون بـ «عام زايد»

ما إن فتح العام الجديد أبوابه، حتى تهادت المبادرات الخاصة بـ «عام زايد»، أبطالها أناس سكن «حب زايد» قلوبهم، حيث لمسوا فيها مناسبة للعمل والتعبير عن حب القائد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي لا يزال اسمه يمثل عنواناً للخير والمحبة والعطاء.

ومع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، لـ «عام زايد»، حتى فتح ثلة من نجوم الإمارات صدورهم، وسخروا مواهبهم وأصواتهم لخدمة هذه المبادرة، فها هو الفنان عيضة المنهالي يطل بـ «مرحبا عام زايد»، في وقت حلق فيه صوت الفنان فايز السعيد ورفيقه فيصل جاسم بكلمات أوبريت «رؤية زايد»، ومن قبلهما قدم الفنان فيصل الساري، ومعه المغني السوري عبود بشير، ضمن سلسلة «موسيقى من الإمارات» أمسية موسيقية مستوحاة من قصائد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إهداء

وكما أزهر خير زايد في الأرض، فقد أزهرت أغنيات «عام زايد» في عالم الفن، حيث أطل صاحب أغنية «زايد المجد» (2015) الفنان عيضة المنهالي، أخيراً، على الجمهور بأغنيته «عام زايد» التي خط كلماتها الشاعر الكويتي حمود بن قمرا المري. الأغنية الجديدة التي يقول مطلعها (مرحبا عام زايد.. كل لياليك عيد)، كشف عنها الفنان عيضة المنهالي أغنيته الجديدة، قبل يومين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مبيناً أن القصيدة مثلت إهداءً من الشاعر حمود بن قمرا المري الذي أهداها بدوره إلى شعب الإمارات بمناسبة عام زايد، وأن محمد الأحمد هو الذي تولى دفة تلحين الأغنية الجديدة، التي أنتجتها مؤسسة بينونة، حيث حمل كليب الأغنية صوراً متعددة لجولات المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتكشف عن مدى التطور الذي أصاب الإمارات خلال العقود الماضية.

في بستان المحبة لزايد، زرع الفنان فايز السعيد وروداً كثيرة، فبعد أن قدم برفقة الفنان فيصل جاسم في افتتاح كأس سوبر الخليج العربي 2018، أوبريت «رؤية زايد» الذي كتب كلماته شاعر الوطن علي الخوار، وعكس فيه إنجازات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

حرص السعيد على تقديم «ميدلي» جديد جمع فيه 17 أغنية، مثلت روائع فنية تغنت بقصائد الشيخ زايد، رحمه الله، وقدمتها الفنانة الراحلة ذكرى وعبد المجيد عبد الله وخالد عبد الرحمن، وراشد الماجد، وأصيل وغيرهم، وقدمها السعيد خلال مشاركته في الموسم الحالي لبرنامج شاعر المليون، وتعاون فيها مع الفنان خالد عبد الرحمن الذي غنى قصيدة «يا طاير» التي تعد من أشهر القصائد التي نظمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

على ذات النسق، سار الفنان الإماراتي فيصل الساري ومعه المغني السوري عبود بشير، اللذان قدما مطلع الشهر الجاري، ضمن سلسلة «موسيقى من الإمارات»، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، أمسية موسيقية عربية مستوحاة من قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

أرشيف

يفيض أرشيف الفنان حسين الجسمي، بأغنيات تتناول إرث زايد، حيث سبق له أن قدم العام الماضي، بعضاً من ومضات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي حملت عنوان «زايد»، كما سبق له أن قدم في 2014 قصيدة «نم قرير العين بعد التعب»، التي كتبها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.