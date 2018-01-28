مشاركة إماراتية فاعلة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، شارك الأرشيف الوطني في الدورة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي افتتحتها، أول من أمس، إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري، وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل.

وأكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام للمجلس الأعلى للاتحاد، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، أهمية هذه المشاركة التي تتزامن مع عام زايد، إذ جاءت التوجيهات بأهمية نشر أهداف عام الخير في اهم التظاهرات الثقافية في العالم العربي، وليكون معرض القاهرة منصة مهمة لتنفيذ مبادرات الأرشيف الوطني في عام زايد التي تتضمن العديد من الفعاليات والمشاريع التي تؤرخ وتوثق مآثر ومناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقامت وزيرة الثقافة المصرية، يرافقها وزير الثقافة الجزائري، بحضور كل من محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وياسر القاضي، وزير الاتصالات، ومحمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، المصريين، بزيارة جناح الأرشيف الوطني لوزارة شؤون الرئاسة في المعرض، حيث استقبلهم معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الله محمد الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني.

مشاركة بناءة

وقال معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، إن الأرشيف الوطني حريص على المشاركة البناءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه تظاهرة ثقافية سنوية للمثقفين والباحثين والقراء، للتعريف بتاريخ دولة الإمارات ومؤسسها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لا سيما أنه يواكب احتفال الدولة بـ«عام زايد»، لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وأضاف أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان في قلبه محبة كبيرة لمصر وشعبها، وكانت زياراته ومشاريعه في مصر تدل على اعتزازه بالدور المصري، مشيراً إلى أن الجناح يعرض له صوراً نادرة خلال زياراته المتكررة إلى القاهرة ولقاءاته مع الرؤساء والمسؤولين المصريين.

كما يعرض صوراً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مشاركته في دعم المجهود الحربي لمصر، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كتب ووثائق

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني إلى أن جناح الأرشيف الوطني يعرض عدداً من الكتب والوثائق المخطوطات النادرة التي تتناول إنجازات ومواقف وأعمال القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من بينها كتاب «زايد والتميز» و«زايد رجل بني أمة»، وغير ذلك.

وقال المر إن جناح الأرشيف الوطني يعرض أيضاً كتاب «خليفة رحلة إلى المستقبل»، الذي يتضمن إنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما يعرض جناح الأرشيف «يوميات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من عام 1969 حتى عام 2010»، و«يوميات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من عام 1969 حتى 2010».