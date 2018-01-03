الفضائيات تبرز مبادرة عام زايد

ركزت الفضائيات الخليجية في برامجها الخاصة بدورة كأس الخليج مع استهلال العام الجديد، على المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحمل عام 2018 في دولة الإمارات شعار «عام زايد».

وتصدر الحديث عن هذه المبادرة برنامج «الفريق التاسع» بقناة أبوظبي الرياضية من خلال تقرير معبر عن مشاعر العزة والفخر الوطني بالإرث الإنساني الذي تركه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما ركزت برامج أخرى على أن «عام زايد» مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده، وذلك لإبراز دور المغفور له بإذن الله في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية.