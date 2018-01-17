جناح منصور بن زايد للخيول يخطف الأضواء في مهرجان زايد التراثي

واصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تألقه، بنجاح جناحه ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي المقام حالياً بمنطقة الوثبة في إطار الاحتفالات بعام زايد ومرور 100 سنة على ميلاده المغفور له الوالد المؤسس، ومرور 10 سنوات على انطلاق فعاليات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد.

ونجح الجناح في جذب الجماهير يومياً حيث يتم تعريفهم بفعالياته ومسابقاته التي تتعدى المئة فعالية وسباق على مدار العام تقام في أكثر من 88 دولة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، وكذلك الحضور المكثف أيام السحب على الجوائز القيمة التي يقدمها المهرجان للجمهور التي تبلغ مليون درهم منها 12 سيارة نيسان صني مقدمة من المسعود للسيارات، إضافة لجوائز نقدية وعينية يقدمها المهرجان لرواده الذين يحرصون على الحضور يومياً لزيارة الجناح، وقد تم حتى الآن إجراء 3 سحوبات بواقع 4 سيارات في كل سحب وسيتم السحب الأخير يوم 27 يناير الجاري في ختام المهرجان.

جسر للأجيال

وعن الدور الذي يقوم به جناح المهرجان، في مهرجان الشيخ زايد التراثي، أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»، انه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد، يتم سنوياً المشاركة في مهرجان زايد التراثي، بوصفه جسر بين الأجيال تنتقل من خلاله عادات وتقاليد وأساليب حياة الآباء والأجداد.

وكذلك تأتي المشاركة بهدف تعريف الجماهير بتاريخ الخيل العربي الأصيل الذي أخذ مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، على عاتقه إعادة الاهتمام به كونه يعد رمزاً تراثياً لدولة الإمارات كان المغفور له الشيخ زايد يهتم به ويحرص على تنظيم سباقات خاصة بالخيول العربية، وعلى نفس النهج سار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان .

حيث يقوم مهرجان سموه بتنظيم العديد من السباقات محلياً وعالمياً في أكثر من 88 دولة تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة، وأوضحت صوايا أن المهرجان، سيدشن فعاليات النسخة العاشرة منه يوم الجمعة القادم بالعاصمة العمانية مسقط، بإقامة سباقي مونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين.

شكر الرعاة

واختتمت صوايا المدير التنفيذي للمهرجان مقدمة الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات») على دعم سموهما اللامحدود للمهرجان وكذلك الشكر للداعمين والرعاة للمهرجان وخصت بالشكر كلاً من إدوارد مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، ومحمد عبد الله مدير المبيعات في المسعود للسيارات ـ نيسان وعبد الله المهيري الذين شاركوا في عملية السحب الأخيرة التي أقيمت أمس الأول على مسرح مهرجان زايد التراثي.

دعم التراث

أكد محمد عبد الله مدير المبيعات بالمسعود للسيارات ـ نيسان، أن الشركة تحرص دائما على دعم المهرجانات التراثية بمختلف مجالاتها وفعالياتها، ومن هذا المنطلق كان الحرص على دعم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية لكونه يهتم بالخيل العربي الذي يعد من تراث دولتنا.

وأعرب عن فخر المسعود للسيارات المشاركة في الاحتفال بعام زايد الخير ومرور 100 سنة على ميلاد المغفور له الشيخ زايد مؤسس الدولة وراعي التراث الأول، والمساهمة في مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية الذي يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق فعالياته.