نورة الكعبي تتفقد مهرجان الشيخ زايد التراثي

تفقدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام تحت شعار «أرض الإمارات ملتقى الحضارات»، وذلك في إطار مكانته التي باتت رمزاً للتسامح والتعايش بين مختلف الثقافات، وحدثاً تراثياً وثقافياً عالمياً أسهم في حفظ التراث الإماراتي الأصيل.

وجاءت زيارة معاليها للمهرجان بحضور وفد من الوزارة لما يتميز به في نسخته من العام الجاري بالتركيز على الفعاليات التي تواكب «عام زايد»، وتبرز اهتمامات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بمختلف المجالات، وفي مقدمتها التراث الإماراتي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث العالمي.

ويحظى المهرجان منذ انطلاقته برعاية القيادة الرشيدة للمهرجان، ما يؤكد الاهتمام الكبير والمستمر بالتراث الإماراتي العريق وحرصها على التمسك به والاعتزاز بكل مفرداته، باعتباره من المكونات الثقافية للمجتمع الإماراتي، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي نجح في تحقيقه عاماً بعد عام.

وأشارت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى الجهود المبذولة من جانب اللجنة المنظمة للمهرجان، باعتبارها أسهمت في مواصلة تحقيق النجاحات المرجوة التي حققها المهرجان في الأعوام الماضية واستمرار البناء عليها.