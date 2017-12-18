الإمارات تدشّن مشروع «آبار العضيبة» وتروي ظمأ 50 ألف يمني

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع حفر وتوريد مضخات آبار العضيبة في مديرية غيل باوزير بحضرموت، بعد استكمال كل الأعمال المدنية وربطها بالمضخات.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير المياه ضمن مشاريع البنية التحتية المهمة التي تدعمها في ساحل حضرموت، ضمن جهودها الإنسانية لتعزيز الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين والتخفيف من معاناة نقص مياه الشرب.

حضر الافتتاح الدكتور عدنان محمد حمران، المدير العام لمديرية غيل باوزير، وعبد العزيز الجابري، رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، وأحمد النيادي، نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت.

وثمن المهندس وهيب غانم، المدير العام للمؤسسة المحلية والصرف الصحي بمناطق ساحل حضرموت، جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خدمة المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن هذا المشروع يغطي احتياجات 50 ألف نسمة، وهو عبارة عن آبار تعويضية استبدالية عن الآبار التي دفنها إعصار تشابالا.

وأوضح أن المشروع عبارة عن حفر بئرين ارتوازيتين وتجهيزهما بالكامل بالمضخات مع كل ما تستلزمه عملية ربطهما ودخولها الخدمة، منوهاً بأنه تم اليوم تدشين الآبار والإنتاجية المتوقعة (20 لتراً في الثانية)، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيخدم مديرية غيل باوزير والأجزاء الشرقية لمدينة المكلا.

من جانبه، أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، عبد العزيز الجابري، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين خدمة إدخال المياه في مناطق غيل باوزير ضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الهيئة.

ونوه بأن المشروع يأتي تجسيداً للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، كما أنه تعزيز للمبادرات التي تضطلع بها الهيئة لتخفيف معاناة السكان، عبر دعم مشاريع البنية التحتية في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأضاف الجابري أن المشروع سيعزز ويزيد الكميات المنتجة من حقل آبار منطقة حقل العضيبة وحقل النقعة، وسيوفر كميات إضافية لسكان غيل باوزير والأجزاء الشرقية لمدينة المكلا، مشيراً إلى أن نوعية المياه في البئرين اللتين تم تدشين الضخ فيهما نوعية عذبة ونقية، وتم إجراء الفحوص عليها في المختبرات والتأكد من ملاءمتها صحياً وبيئياً.

من ناحيته، أشاد المدير العام لمديرية غيل باوزير، الدكتور عدنان محمد حمران، بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتمويلها لهذا المشروع المهم، ودعمها لتحسين منظومة المياه وإسهاماتها المتميزة في حضرموت في الجوانب المختلفة.

إلى ذلك، عبّر أهالي غيل باوزير عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المقدرة المبذولة في تنفيذ مشاريع حيوية هدفها التخفيف من معاناتهم اليومية.