الإمارات تدعم مستشفى الخوخة بالأدوية والمستلزمات

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة لدعم القطاع الطبي في اليمن الشقيق من خلال تسليم مستشفى الخوخة الواقعة في مديرية الخوخة على الساحل الغربي لليمن شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية .

إضافة إلى توفير طاقم طبي مدرب على التعامل مع الحالات الحرجة، حيث تصل قيمة مساعدات الإمارات لقطاع الصحة في اليمن إلى 611 مليوناً و300 ألف درهم خلال عامين ونصف العام في الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017.

وأسفرت مساهمات الهلال الأحمر الإماراتي في عودة الحياة الطبيعية إلى مديرية الخوخة التي تم تحريرها بالكامل من ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية إضافة إلى تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تحسين الأوضاع والخدمات الصحية في اليمن الشقيق.

قال المهندس جمعة عبدالله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بعدن - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» - إن مساعدات الإمارات المقدمة إلى الأشقاء في اليمن تأتي لتضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها «الهلال» في مجال الخدمات الصحية بعدما تمت صيانة وتأهيل وتجهيز وترميم 23 مبنى صحياً بين مستشفيات .

ومجمعات صحية ومراكز ولادة ومركز الأطراف الصناعية وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الأطفال للسرطان ومستودع طبي في حين شملت أعمال الترميم تجهيز المباني بالمعدات الطبية والأدوية في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والساحل الغربي.

دعم اليمن

وأكد أن الهلال الأحمر الإماراتي يكثف من دعم اليمن الشقيق على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية في سبيل توفير كل سبل المعيشة الحسنة للأشقاء في اليمن والوقوف بجوارهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجههم جراء حصار ميليشيات الحوثي الإيرانية التخريبية.

وأشار رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن إلى أن الهيئة تواصل توزيع المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على سكان المناطق المحررة الذين تضرروا من الحصار الحوثي الإيراني وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي في تحرير مدينة الخوخة بالكامل الواقعة على الساحل الغربي والعديد من المدن اليمنية..

لافتاً إلى أن الهلال الأحمر يقوم بدور استثنائي في تخفيف معاناة اليمنيين بالمناطق التي خلّفت فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية الدمار في البنى التحتية مما أدى الى توقف الخدمات في المرافق كافة.

إعادة مجريات الحياة

وأوضح المزروعي أن دور الهلال الأحمر الإماراتي لم يقتصر على تقديم المساعدات والإغاثة الطارئة لسكان المناطق المحررة والتي تضررت من ميليشيات الحوثي الإيرانية بل تجاوز ذلك إلى العمل على إعادة مجريات الحياة إلى طبيعتها وتأهيل البنية التحتية وتشغيل المرافق التعليمية والطبية وإمدادها بالمستلزمات المطلوبة.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ الكثير من المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية من حضرموت شرق اليمن حتى المخا على الساحل الغربي ويشمل جهد الهلال الأحمر لتجاوز آثار الاحتلال الحوثي الإرهابي في الساحل الغربي ترميم وتجهيز مساكن المواطنين اليمنيين وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية وشبكات المياه وترميم وإعادة تأهيل المستشفيات..كما امتدت المساعدات الإماراتية لتصل إلى معظم مدن وقرى الساحل الغربي المحررة.

ونوه رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن إلى أن نشاط الهلال الأحمر الإماراتي يمتد ليشمل التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع إنسانية في اليمن وذلك لدعم تنفيذ الأنشطة الصحية والمياه والصرف الصحي وتأهيل عدد من المستشفيات في اليمن وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها والتي تستهدف الأشقاء المتضررين جراء الأفعال التخريبية الناتجة عن ميليشيات الحوثي الإيرانية.