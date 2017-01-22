المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق مبادرات إعلام دبي في عام 2017

مطعم بدبي يوجه دعوة إنسانية للأيدي العاملة في عام الخير
تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بإعلان 2017 عاما للخير، نظم مطعم 3 فلس، وهو مشروع بإدارة إماراتية مبادرة ذات لفتة
كشف المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، عن استراتيجية متكاملة سيدعم من خلالها إعلام دبي بكافة مؤسساته التلفزيونية والإذاعية والصحافية مبادرة «عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله..
تطلق «البيان» سلسلة من الحملات ذات الطابع الخيري والإنساني مع عدد من الشركاء المميزين، وبنيت «مبادرات البيان الخيرية» على أساس الأركان الأساسية الـ3 لـ«عام الخير» وهي: خدمة الوطن والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
جذبت محاضرة «مفاتيح النجاح» 6 آلاف من الجاليات المقيمة في دبي من النساء والرجال في ملتقى زايد بن محمد العائلي بمنطقة الخوانيج الأولى بدبي.
حثت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة مؤسسات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات إنسانية تسهم في تسهيل حصول الناس على الخدمات، وتحقق قيم التكافل الاجتماعي وتدعم تحقيق توجهات الخير بالدولة.
وضع الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حجر الأساس في مشروع بناء أول مسجد من مساجد مبادرة «بيت في الجنة» التي أطلقتها الدائرة في ديسمبر 2015.
توشح مبنى بلدية الحمرية بشعار عام الخير تجاوره كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «اعمل خيراً.. واصنع فرقاً».
أطلقت جمعية بيت الخير أول تطبيق ذكي للأفراد شامل لبرامجها ومشاريعها الخيرية على أنظمة الهاتف النقال، استجابة لتوجيهات
استقبلت جمعية الشارقة الخيرية مكفوليها الأيتام من جمهورية سريلانكا لدى وصولهم إلى مطار الشارقة الدولي، قادمين من مكة المكرمة، عقب أدائهم مناسك العمرة.
أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى على أهمية دور كل المؤسسات التعليمية في الدولة، لتعزيز رؤية قيادة الدولة في عام الخير وغرس ذلك في نفوس الأجيال والأبناء والبنات وإكسابهم تلك القيم.
لا تزال صورة والدها، وهو يجود بما لديه أمامها قبل وفاته بأيام قليلة، محفورة في وجدانها، ودائماً ما تستذكر تلك اللحظة التي كانت بمثابة شرارة الانطلاق، لتحقيق حلم كان يراودها في تقديم المساعدة للمحتاجين، فدخلت عبر صنعها قالب حلوى موسوعة «غينيس»، ثم بدأت تسعى إلى تحقيق أمنيتها في العمل الخيري، عبر مبادرة إنسانية لمساعدة الفقراء في جيبوتي، أطلقت عليها «حياة درهم».
أدركت المعنى الحقيقي للتطوع ومعنى العمل الخيري والإنساني، ولم تتردد مطلقاً في تقديم يد العون لمن يحتاج.. الشابة الإماراتية سمية مبارك الكثيري خريجة كلية التقنية العليا، تخصص إدارة المكاتب، مؤسس ورئيس فريق «أبشر» الإماراتي للتنظيم التطوعي..