المكتب الإعلامي لحكومة دبي يطلق مبادرات إعلام دبي في عام 2017

لا تزال صورة والدها، وهو يجود بما لديه أمامها قبل وفاته بأيام قليلة، محفورة في وجدانها، ودائماً ما تستذكر تلك اللحظة التي كانت بمثابة شرارة الانطلاق، لتحقيق حلم كان يراودها في تقديم المساعدة للمحتاجين، فدخلت عبر صنعها قالب حلوى موسوعة «غينيس»، ثم بدأت تسعى إلى تحقيق أمنيتها في العمل الخيري، عبر مبادرة إنسانية لمساعدة الفقراء في جيبوتي، أطلقت عليها «حياة درهم».