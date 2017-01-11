عصف ذهني في «كهرباء دبي» لعام الخير

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس، ورشة عصف ذهني لاستعراض العمل المؤسسي المجتمعي للهيئة والأفكار التي تقدم بها الموظفون خلال مسابقة داخلية تم إطلاقها تحت عنوان «كن جزءاً من عام الخير».

وخلال جلسة العصف الذهني، التي حضرها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس ومختلف قطاعات الهيئة، استعرضت إدارة الابتكار الأفكار الواردة من الموظفين عبر بوابة «أفكاري» الداخلية، حيث تمت دراستها وتصنيفها، على أن يتم تضمينها في إطار العمل المؤسسي المجتمعي للهيئة وفقاً لمحاور «عام الخير».

وتعقيباً على تنظيم جلسة العصف الذهني، قال الطاير: «يعكس إطلاق مبادرة (عام الخير) تأصل ثقافة الخير في نفوس أبناء الإمارات، ويؤكد استمرار نهج المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ العمل الإنساني في دولة الإمارات، وإذ ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للمساهمة في المبادرة.

فقد بدأنا الإعداد لمجموعة من المبادرات والفعاليات التي ستشكل إضافة مهمة تثري هذه المبادرة، حيث نعمل وفق استراتيجية واضحة وحزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية الرائدة في إطار منظومة نسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع وتعزيز التكاتف والتلاحم بين جميع أفراده، وتحقيق سعادة الناس، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، (أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن تغرس السعادة في نفوس الناس)».

وأضاف الطاير: «لا يقتصر دور هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والاعتمادية، وإنما تساهم الهيئة في دعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في إمارة دبي والدولة بشكل عام، وطالما شكلت المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها لخدمة الصالح العام، فعلى مدى أكثر من 5 عقود، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات والبرامج الرائدة في مجال التنمية المجتمعية، ما ساهم في تبوؤ الهيئة موقعا رياديا».