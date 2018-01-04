100 مبادرة أنجزتها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في عام الخير

أنجزت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 100 مبادرة في عام الخير تنوعت ما بين برامج ومشاريع وفعاليات، وأعمال تطوعية، شملت مختلف مجالات العطاء.

وقال المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إنه تزامناً مع عام الخير وخلال شهر رمضان تسارعت الكثير من المبادرات المجتمعية من أجل تقديم الكثير من المبادرات المجتمعية أبرزها رصف الطرق في الإمارة ومبادرة «سلامة الأسر» واستهدفت 100 أسرة مواطنة وتوعيتها بمخاطر الحريق وتكريم الأمهات في مبادرة تاج راسي، ومبادرة «شتاؤهم البارد بقلوبنا يدفأ» لدعم الإخوة السوريين جراء البرد القارس بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة ومبادرة واجب علينا في مستشفى دبا الفجيرة بمشاركة 15 موظفاً وموظفة، ومنح عربة «جولف» لنقل كبار السن ومساعدتهم على التنقل بين أقسام العيادات في مستشفى دبا الفجيرة، وأيضاً دعم أطفال مستشفى الفجيرة بعمليات تصحيح النظر من خلال مبادرة «عيادة الخير»، وتهدف المبادرة إلى دعم جهود المستشفى في مجال تحسين الصحة النفسية للأطفال، وتعزيز الإيجابية، ورفع الروح المعنوية للمستفيدين، بما يعزز الشراكة المجتمعية.

وأشار مدير المؤسسة إلى تمكين 87% من المواطنين من موظفيها في المناصب القيادية الإدارية العليا في المؤسسة خلال هيكلتها الجديدة وحركة تنقلات لأكثر من 100 موظف من العاملين لديها تشمل قطاع الرقابة البيئية والتدقيق ومراكز الخدمة التابعة لها.

وأكد قاسم حرص المؤسسة على تطوير الأداء الوظيفي لموظفيها والتركيز على الموظفين والعملاء والنمو والاستدامة من خلال استقطاب كفاءات جديدة تمتلك التأهيل والخبرة والدراية اللازمة للإسهام في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال تحسين آليات العمل ومنتجاته لتتوافق مع أفضل المعايير القائمة على ضمان التميز في الأداء، موضحاً أن استحداث الإدارات الجديدة وتسكين القيادات المواطنين فيها جاء تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة القائمة على استشراف المستقبل وترسيخ الابتكار باعتباره نهجاً للعمل الحكومي وسعي المؤسسة الدؤوب لخلق البيئة المناسبة للعمل الجاد والتعاون ضمن روح الفريق الواحد بما يعزز الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي ترتكز على توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء.

الهيكل الجديد

وسلط المهندس علي قاسم الضوء على اعتماد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، بهدف رفع جاهزية المؤسسة التنظيمية والإدارية لتنفيذ خططها المستهدفة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وإمارة الفجيرة 2040 وإسعاد المتعاملين وتوفير كافة الخدمات الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السعادة وتعزيزها لتصبح ممارسة وثقافة يومية في العمل، وبموجب الهيكل التنظيمي الجديد تتألف المؤسسة من 4 إدارات ينطوي تحتها ما مجموعه 15 قسماً إضافة إلى 7 مكاتب و5 أقسام منفصلة جديدة تتبع مدير عام المؤسسة ومجلس الإدارة، واستحدثت بناء على الهيكل التنظيمي الجديد أقسام البيئة والصحة والسلامة، والدعم اللوجستي، والتدقيق ومكتب المشاريع، والخدمات المكانية، بالإضافة إلى تطوير قسم الاتصال المؤسسي.

وذكر أن المؤسسة تسعى إلى تطوير عملها من خلال دمج بعض الإدارات والأقسام وتغيير مسمياتها ومنحها الاستقلالية، وفقاً لأحدث النظم الإدارية والمعايير العالمية في هذا المجال، وشملت التعديلات استحداث قسم البيئة والصحة والسلامة والذي يشكل مساحة نمو وتطور تركز عليها المؤسسة في خططها المستقبلية ويختص بمواجهة التحديات التي تلامس المخاطر البيئية كما تم استحداث قسم الدعم اللوجستي وقسم التدقيق ومكتب المشاريع بالإضافة إلى تطوير قسم الاتصال المؤسسي.

الجيل الرابع

وأوضح أن المؤسسة قامت بتنظيم برنامج تطوير القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية على منظومة التميز الحكومي في جيلها الرابع، من خلال برنامج «معايير الجيل الرابع للتميز الحكومي» بمشاركة 11 جهة محلية على مستوى إمارة الفجيرة.

وأشار المدير العام للمؤسسة إلى تدشينهم موقعهم الإلكتروني بحلته ومميزاته الجديدة متضمناً خاصية الإجابة عن الاستفسارات بالمحادثة الفورية، ونحو 40 خدمة أخرى، حيث يتميّز الموقع بآلية البحث السريع والدقيق، إلى جانب المحادثة الفورية والمباشرة بين «الموارد الطبيعية» وعملائها، ويترجم تحديث الموقع الإلكتروني رؤية واستراتيجية المؤسسة، عبر التصميم واختيار الألوان وطريقة العرض، فضلاً عن إتاحة المعلومات وتوفير خدمات متميزة، وتم تطوير الموقع وفق أحدث التقنيات لتجسيد رؤية الإمارات 2021، وتحقيق رضا العملاء وضمان سعادتهم.