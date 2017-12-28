قافلة مساعدات إماراتية إلى حضرموت

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى أهالي منطقة السويري بمديرية تريم في حضرموت، شملت سلالاً غذائية متنوعة.

وتعكس القافلة جانباً من الثوابت السياسة الإماراتية تجاه اليمن الشقيق ومساعدة أهله على تجاوز التداعيات التي خلفتها الميليشيات الحوثية على حياتهم.

وكان فريق ميداني من الهيئة في حضرموت توجه إلى المنطقة لدراسة وتلمس احتياجات أهلها في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة أي ظروف معيشية صعبة يعيشها اليمنيون.

وأوضح رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، عبد العزيز الجابري، أنه جرى على الفور تسيير القافلة التي تحمل سلالاً غذائية متنوعة وتوزيعها على الأهالي ضمن برنامج مساعدات إنسانية وسلسلة من الحملات التي نفذتها في عموم مناطق المحافظة استهدفت الوصول إلى أماكن نائية. وشدد على أن الهيئة مستمرة في تحسين الحياة المعيشية للسكان وتوفير متطلباتهم من خدمات ومشروعات حيوية، وتحقيق أوسع انتشار للمساعدات الإغاثية لتغطي الحالات المستحقة للمساعدة الإنسانية.

من جهتهم، عبر المستفيدون من المساعدات عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية التي أكدوا أن من شأنها التخفيف من معاناتهم نتيجة الوضع الاقتصادي، فيما ثمن مسؤولو المديرية جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله المتواجد على الأرض والذي يبذل جهوداً كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق.